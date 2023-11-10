İstanbul'da Ekmeğin Fiyatı Resmen 8 Lira Oldu

İstanbul'un birçok noktasında zaten 8 liraya satılan ekmek zammı İstanbul Ticaret Odası'nın duyurusuyla resmileşti. Odaya bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseltildi.

İstanbul'da Ekmeğin Fiyatı Resmen 8 Lira Oldu
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İstanbul'da bir kaç aydır 8 liraya satılan ekmek artık resmi olarak da 8 lira. İstanbul Ticaret Odası'na bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 8 liraya yükseltildi.

İstanbul’da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO'nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

Oylama sonucunda, İstanbul’da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 lirayı geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 lira olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

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