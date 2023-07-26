İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam! Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak

İBB iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ürünlerin fiyatlarına yüzde 66,6'ya varan oranlarda zam yapıldı. 3 liradan satılan normal ekmeğin fiyatı 5 liraya çıktı.

İstanbul'da ekmek fiyatlarına zam! Zamlı fiyatlar yarından itibaren geçerli olacak
Son Güncelleme:

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ ürünlerine zam geldi.

Zam oranları belli olurken ürünlerin yeni fiyatları da açıklandı.

istanbul ekmek fiyatlarına zam

Normal ekmeğin fiyatı yüzde 66,6 oranında artışla 3 liradan 5 liraya çıktı.

İşte Halk Ekmek AŞ tarafından üretilen ürünlerin eski fiyatları ve gelen zamlarla birlikte yeni fiyatları:

kepekli ekmek 3 liradan 5 liraya
organik tam buğday ekmeği 17 liradan 25 liraya
tam buğday ekmeği 14 liradan 20 liraya
çok tahıllı ekmek 17 liradan 22,5 liraya
çavdarlı ekmek 14 liradan 20 liraya
ruşeymli ekmek 15 liradan 20 liraya
tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya
kepekli tost ekmeği 17,5 liradan 20 liraya
hamburger ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya
sandviç ekmeği 14,5 liradan 18,5 liraya
tam buğday unlu sandviç ekmeği 14,5 liradan 17,5 liraya yükseldi.

Halk Ekmek'te normal ve kepekli ekmeğe yapılan zammın yarından, diğer ürünlere yapılan artışın ise cuma gününden itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Ankara'da zamlar kapıda! Dolmuş ve ekmek fiyatlarında zam gündemdeAnkara'da zamlar kapıda! Dolmuş ve ekmek fiyatlarında zam gündemdeEkonomi

Kaynak: Anadolu Ajansı

# halk ekmek # zam # Ekmek Fiyatları # istanbul # ibb
Bu Kategorideki Diğer Haberler
Çok Okunanlar
1 4 gün okul 3 gün tatil onaylandı mı?
2 Ünlü Rock şarkıcısı Özlem Tekin kayboldu!
3 Kim Milyoner Olmak İster' damga vuran Atatürk sorusu!
4 Adana depreminden sonra sıra o fayda!
5 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'ın kızı gündem oldu!