İstanbul'da enflasyon arttı! İşte İstanbullunun en çok artan harcaması

İstanbul Ticaret verilerine göre İstanbul'da ağustos ayı enflasyonu belli oldu. İTO'ya göre ağustosta perakende fiyatlar bir önceki aya göre yüzde 8,8 artış gösterdi. Yıllık bazda artış yüzde 74,17 oldu. En çok artış ise yüzde 32,29 ile ulaştırma ve haberleşmede görüldü.

İstanbul'da enflasyon arttı! İşte İstanbullunun en çok artan harcaması
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İstanbul'da ağustos ayı enflasyon rakamları belli oldu.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ağustos ayında perakende fiyatlar önceki aya göre yüzde 8,8 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 74'ü aştı.

Toptan fiyatlar ise önceki aya göre yüzde 6,65 arttı.

İstanbul'da enflasyon arttı! İşte İstanbullunun en çok artan harcaması - Resim : 1

PERAKENDE FİYATLARDA EN YÜKSEK ARTIŞ

Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre en yüksek artış yüzde 32,29 ile ulaştırma ve haberleşmede görüldü.

Onu yüzde 9,77 ile gıda, yüzde 8,94 ile ev eşyası, yüzde 6,50 ile konut, yüzde 4,11 ile kültür eğitim ve eğlence, yüzde 1,87 ile sağlık ve kişisel bakım ve yüzde 0,33 ile giyim takip etti.

Türkiye İstatistik Kurumu, ağustos ayına ilişkin enflasyon rakamlarını 4 Eylül Pazartesi saat 10.00'da açıklayacak.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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