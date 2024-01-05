İstanbul'da Hayat Pahalılaştı! 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti 50 Bin Liraya Dayandı

Taşı toprağı altın İstanbul'da geçinmek gün geçtikçe zorlaşıyor.

Yüksek kiralar, enflasyon karşısında eriyen maaşlar. Emeklisi de geçinemiyor, asgari ücretlisi de... Öyle ki veriler bunu doğruluyor. İstanbul Planlama Ajansı 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetini hesapladı.

Yapılan hesaplamaya göre, İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 artarak 49 bin 159 liraya yükseldi.

En yüksek yıllık artış, ağız bakım ürünleri, ve kırmızı ette yaşandı.

En temel tüketim maddelerinden biri olan kıyma yıllık bazda artış yüzde 113.