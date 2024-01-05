İstanbul'da Hayat Pahalılaştı! 4 Kişilik Ailenin Yaşam Maliyeti 50 Bin Liraya Dayandı

Yüksek kira giderleri, artan hayat pahalılığı, iğneden ipliğe gelen zamlar... Hane ekonomisi alarm veriyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar krizi en derinden hissediyor. İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti hesaplandı. Ortaya çıkan rakamlar dudak uçuklattı.

Editör: Şevval İskender
Son Güncelleme:

Taşı toprağı altın İstanbul'da geçinmek gün geçtikçe zorlaşıyor.

Yüksek kiralar, enflasyon karşısında eriyen maaşlar. Emeklisi de geçinemiyor, asgari ücretlisi de... Öyle ki veriler bunu doğruluyor. İstanbul Planlama Ajansı 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetini hesapladı.

Yapılan hesaplamaya göre, İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyeti bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 78,13 artarak 49 bin 159 liraya yükseldi.

En yüksek yıllık artış, ağız bakım ürünleri, ve kırmızı ette yaşandı.

En temel tüketim maddelerinden biri olan kıyma yıllık bazda artış yüzde 113.

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

# istanbul # Hayat pahalılığı
Çok Okunanlar
11 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi!
11 İlde Sarı Kodlu Alarm Verildi!
İstanbul'da Kar İçin Tarih Verildi!
İstanbul'da Kar İçin Tarih Verildi!
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu!
Türkiye'nin En Kalabalık Mahallesi Belli Oldu!
Altın Sakinliğini Koruyor!
Altın Sakinliğini Koruyor!
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!
O İki Şehirde Deprem Meydana Geldi!
Öne Çıkanlar Hasan Nasrallah emri verdi, Lübnan Hizbullah'ı İsrail'i böyle vurdu! Hasan Nasrallah emri verdi, Lübnan Hizbullah'ı İsrail'i böyle vurdu! Kışın Masalsı Yolculuğu Doğu Ekspres Biletleri Kışın Masalsı Yolculuğu Doğu Ekspres Biletleri