İstanbul'da hayat yangın yeri! Dört kişilik ailenin aylık yaşam maliyeti 91 bin lirayı aştı

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) güncel araştırması, Türkiye’nin en büyük metropolü İstanbul’da yaşamın ne kadar zorlaştığını bir kez daha gözler önüne serdi. Buna göre, dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 91.722 TL olarak hesaplandı. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla bu rakamda yüzde 49,09 oranında artış yaşandı.

MAYIS AYINDA BİLE BİN 690 LİRA ARTIŞ

Verilere göre İstanbul’da ortalama yaşam maliyeti sadece bir önceki aya göre bile %1,88 oranında artış gösterdi. Nisan ayında 90.032 TL olan maliyet, Mayıs ayında 91.722 TL’ye yükselerek bin 690 TL’lik yeni bir yük getirdi.

Araştırmada, kira, gıda, ulaşım ve temel tüketim harcamalarının ciddi oranlarda arttığına işaret ediliyor. İstanbul'daki hayat pahalılığı, özellikle sabit gelirli ve dar gelirli ailelerin bütçesini zorlamaya devam ediyor.

GIDA, KİRA VE ULAŞIMDA SERT YÜKSELİŞ

Raporda öne çıkan bazı başlıklar şöyle:

Gıda fiyatları bir yıl içinde ortalama %60’a yakın artış gösterdi.

Kiralar, özellikle merkezi ilçelerde, önceki yıla göre %80’e kadar yükseldi.

Ulaşım harcamaları da zamlarla birlikte rekor seviyeye çıktı.