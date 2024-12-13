İstanbul'da İSPARK ücretlerine büyük zam! İşte zamlı tarife fiyatları

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin aralık ayı toplantısından oy birliğiyle zam kararı çıktı. İSPARK ücretlerine yüzde 115 zam geldi.

Yeni ücret tarifesinde, özellikle Fatih/Tarihi Yarımada ve Kadıköy/Rıhtım bölgelerinde kapalı ve açık otoparklar için ciddi artışlar yapıldı.

1 saate kadar olan otopark ücreti 70 liradan 150 liraya, 1-2 saat arası ücret 90 liradan 180 liraya, 4-8 saatlik park süresi için ücret ise 135 liradan 275 liraya çıkarıldı.

Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Kadıköy, Şişli ve Üsküdar gibi merkezi ilçelerde de önemli zamlar yapılması talep edildi.

Bu ilçelerde kapalı ve açık otoparklarda 1 saate kadar ücret 70 liradan 100 liraya, 1-2 saatlik park için ücret ise 90 liradan 130 liraya yükseltildi.

Diğer ilçelerde, özellikle Ataşehir, Bakırköy, Beykoz, Bayrampaşa, Eyüpsultan gibi ilçelerde de ücretlerde artış yapılması önerildi. 1 saatlik park ücreti 70 liradan 80 liraya, 1-2 saatlik park için ücret 90 liradan 110 liraya çıkarılacak.

İSPARK'ın zamlı ücret tarifesi, 1 Ocak 2025'ten itibaren uygulanmaya başlayacak.