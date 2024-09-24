İstanbul'da o belediyeden öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü

Öğrencileri ilgilendiren haber geldi. 2025 eğitim öğretim döneminde devlet veya özel üniversitelerin lisans programlarında örgün eğitime yerleşen öğrenciler 10 bin TL başarı ödülü almaya hak kazanıyor. Bağcılar Belediyesi tarafından yapılan bu başarı ödülünden kimler faydalanabiliyor? Bağcılar Belediyesi 10 bin TL başarı ödülünü kazanmanın şartları nelerdir? Başvurular ne zaman ve nereden yapılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtları...

ÖĞRENCİLERE 10 BİN TL BAŞARI ÖDÜLÜ

Bağcılar Belediyesi, bu yıl devlet üniversiteleri ile özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşen tüm öğrencilere 10 bin TL başarı ödülü veriyor. Bu destekten Bağcılar’da ikamet eden ve bu yıl devlet üniversiteleri ve özel üniversitelerin yüzde 100 burslu lisans programlarında örgün eğitime yerleşenler yararlanabilecek.

Bağcılar’da önceliğin her zaman eğitim olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir konuya dair açıklamada bulundu:

Öncelikle üniversite sınavını başarıyla geçen tüm gençleri tebrik ediyorum. Onlar yarının güçlü Türkiye’sini inşa edecek nesilleri oluşturuyor. Bizim de görevimiz onlara bu yolda destek vermek. Bu amaçla çalışkan öğrencilerimizi ödüllendiriyoruz. Geçen yıl 6 bin TL olarak verdiğimiz başarı ödülümüzü bu yıl 10 bin TL’ye yükseltiyoruz. Şimdiden hayırlı olsun

Başvurular, 23 Eylül 2024 ile 31 Ekim 2024 tarihleri arasında belediyenin resmi web sitesi www.bagcilar.bel.tr adresi üzerinden yapılacak.