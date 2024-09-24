Yunanistan botları 2. kez sahilimize girdi

Yunanistan sahil güvenliği, iç sularımıza kadar girdi, sınır tanımazlığıyla sahilimize ayakbastı. Üstelik 4 günde 2. kez tekrarlandı.

Ege Denizi’nde önce Bodrum sonra da Datça sahillerine kadar giren yunan botları, tepki çekti.

-Uyarılmışlar, işte karşılıklı bir şeyler söylemişler ama bu yeterli mi? Yani fiilen yapılan bir eylem var, fiilen karşı eylemle bunun önlenmesi lazım. Hem polisin hem jandarmanın hem de sahil güvenliğin görevleri var burada.

Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Yunanistan sahil güvenliğinin tavrını, ‘korsanca’ olarak niteledi. Türkiye’nin egemenliğinin, uluslararası ve Türk iç yasalarının ihlal edildiğini belirtti.

- Bunun Türkiye’ye kadar takip edilmesini, botu kullanan kişinin ele geçirilmesinin uluslararası yasaları ve Türk iç yasalarını ihlal ederek takip edilmesini gerektirecek Yunan çıkarı nedir ki, zedelenmiş olan +++ 11.11- 11.23 Yunan tarafı ya burada Türkiye’yi tahrik etmek peşinde, ya cehalet içinde ya da müthiş bir cüretkârlık içinde. Mutlaka karşılığını bulmak zorunda.

Kutluk, angajman kurullarına değindi. Yapılması gerekenlere işaret etti.