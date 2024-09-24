Yunanistan botları 2. kez sahilimize girdi
Yunanistan sahil güvenliğinin yasa dışı şekilde art arda sahillerimize girmesi tepki çekti. Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Türkiye’nin egemenliğinin, uluslararası ve Türk iç yasalarının ihlal edildiğini söyledi. “Ortada kasıtlı, tekerrür eden bir davranış var. Mutlaka karşılık bulmalı” dedi.
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Yunanistan sahil güvenliği, iç sularımıza kadar girdi, sınır tanımazlığıyla sahilimize ayakbastı. Üstelik 4 günde 2. kez tekrarlandı.
Ege Denizi’nde önce Bodrum sonra da Datça sahillerine kadar giren yunan botları, tepki çekti.
-Uyarılmışlar, işte karşılıklı bir şeyler söylemişler ama bu yeterli mi? Yani fiilen yapılan bir eylem var, fiilen karşı eylemle bunun önlenmesi lazım. Hem polisin hem jandarmanın hem de sahil güvenliğin görevleri var burada.
Emekli Tümamiral Dr. Deniz Kutluk, Yunanistan sahil güvenliğinin tavrını, ‘korsanca’ olarak niteledi. Türkiye’nin egemenliğinin, uluslararası ve Türk iç yasalarının ihlal edildiğini belirtti.
- Bunun Türkiye’ye kadar takip edilmesini, botu kullanan kişinin ele geçirilmesinin uluslararası yasaları ve Türk iç yasalarını ihlal ederek takip edilmesini gerektirecek Yunan çıkarı nedir ki, zedelenmiş olan +++ 11.11- 11.23 Yunan tarafı ya burada Türkiye’yi tahrik etmek peşinde, ya cehalet içinde ya da müthiş bir cüretkârlık içinde. Mutlaka karşılığını bulmak zorunda.
Kutluk, angajman kurullarına değindi. Yapılması gerekenlere işaret etti.
- Ortada kasıtlı bir davranış var. Tekerrür eden de bir davranış var. Bunun son derece teyakkuz halinde takip edilmesi lazım. Gerekirse helikopterlerin de devreye sokulup, Yunan teknelerinin suçüstü yakalanıp durdurulması, çekilip yargılanması lazım.