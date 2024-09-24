Yine Fener Rum Kilisesi, Yine Türkiye düşmanı faaliyet

Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos Yunanistan’a gitti, İstanbul’a yine Konstantinopolis dedi.

Barış Dikmen Barış Dikmen
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Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesi Papazı Bartholomeos Yunanistan’a gitti, İstanbul’a yine Konstantinopolis dedi. Barholomesos, Gökçeada’nın Atina ile birleşmesi anlamına gelen “Pan-İmroz” konferansına Ekümenik sıfatıyla katıldı. Fatih Kaymakamlığı yetkilileri ise “Ziyaretten bilgimiz yok” dedi.

Yine Fener Rum Kilisesi, Yine Türkiye düşmanı faaliyet.

Fatih Kaymakamlığına bağlı Fener Rum Kilisesi’nin papazı Bartholomeos Yunanistan’ın başkenti Atina’ya gitti. Bartholomeos askeri törenlerle karşılandı.

Atina’da bir dizi toplantı ve etkinliğe katılan Bartholomeos, kendisini “Ekümenik” sıfatıyla tanıtarak Türkiye Cumhuriyeti’nin anayasalarına aykırı hareket etti.

Konuşmalarında İstanbul’u “Konstantinopolis” diyerek adlandıran Bartholomeos, Kilisenin bulunduğu Fener bölgesine de “Phanarion” dedi.

ABD projesi olan ve Türkiye’de de FETÖ lideri Fetullah Gülen’in başını çektiği “Dinler arası diyaloğu” hala teşvik ettiklerini vurgulayan Bartholomeos, siyasetçilere ve meclise de ilham kaynağı olduğunu öne sürdü.

20 Eylül'de Yunanistan'a giden Bartholomeos 8'den fazla etkinlik ve konferansa katıldı. Etkinliklere Yunanistan’ın eski Cumhurbaşkanı, Eski Başkan Yardımcıları, Valiler ve Kaymakamlar da katıldı. Yunanistan için çalışan kamu görevlilerine dualar ettiğini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devletinin memuru olan Bartholomeos, Gökçeada’nın Atina ile birleşmesi anlamına gelen “Pan-İmroz” konferansına katıldı.

Devlet Memuru olan Bartholomeos’un Türkiye’nin bölünmesine hizmet eden toplantılara katılması için kimden izin aldığını Fatih Kaymakamlığına sorduk.

Fatih Kaymakamlığı yetkilileri, “Bartholomeos’un kaymakamlıktan izin almadığını ve izin başvurusunda da bulunmadığını” ilan etti.

Türkiye karşıtı faaliyetlerin başında yer alan Bartholomeos’a Türkiye Cumhuriyeti devletinin hala bir yaptırımda bulunmaması tepkilerin büyümesine neden oluyor.

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