İstanbul'da suya zam! Yeni fiyatlar cep yakacak...

İstanbul'da su fiyatlarında artışa gidildi. Su fiyatlarındaki yeni zammın sebebi olarak artan maliyetler ve enflasyon gösterildi.

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi suya yüzde 12,94 oranında zam yaptı!

Konutlarda metreküp başına tarife 14,61 TL olan tarife 16,50 TL'ye yükseltildi. Zam oranı ile birlikte köylerde tarife 4,12 lira, iş yerlerinde ise 43,23 lira oldu.

Oy birliğiyle alınan yeni zam kararı 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak.

Zeynel Abidin Okul başkanlığında toplanan kurulda, dört partinin grup başkanvekilleri toplantı öncesi pazarlık yaptı. Toplantıda su zam teklifi geçtiğimiz ay reddedilirken haziran ayında abul edildi.