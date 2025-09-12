İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam: Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşım araçları, taksi ve okul servislerini kapsayan yeni ücret tarifesi onaylandı. Yapılan düzenleme ile ulaşıma yüzde 30 oranında zam yapıldı. Yeni fiyatlar 15 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam: Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi
Yayınlanma:

Belediye meclisinden geçen yeni düzenlemeye göre otobüs, metro, metrobüs, vapur ve minibüslerin yanı sıra taksi ve servis ücretleri de zamlandı. Elektronik tam bilet fiyatı 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Aylık abonman (mavi kart) ücreti ise 2120 liradan 2748 liraya yükseltildi.

TAKSİ VE MİNİBÜS TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

Kent içi ulaşımda sık kullanılan taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksi açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde ise en kısa mesafe ücreti 25 liradan 32,50 liraya çıktı. 

OKUL VE PERSONEL SERVİSİNE ZAM

Zam kararından en çok etkilenen kalemlerden biri de okul ve personel servisleri oldu. Yeni tarifeye göre en kısa mesafede okul servisi ücreti 2605 liradan 3376 liraya, personel servisi ücreti ise 1355 liradan 1757 liraya çıkarıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan zamların 15 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlanacağı bildirildi. 

Şifalı bitkilerin yıldızı: Kırkkilit otu nedir, nelere iyi gelir? İşte bilinmeyen faydaları...Şifalı bitkilerin yıldızı: Kırkkilit otu nedir, nelere iyi gelir? İşte bilinmeyen faydaları...Sağlık
İstanbul’da “rüşvet ve dolandırıcılık” operasyonu: 23 şüpheli tutuklandıİstanbul’da “rüşvet ve dolandırıcılık” operasyonu: 23 şüpheli tutuklandıGündem
istanbul Toplu Taşıma zam
Günün Manşetleri
Ekrem İmamoğlu’nun sahte diploma davası ertelendi
Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi
10 soruda Emlak Katılım Tasarruf Finansman
"10 bin megavatı bu yıl aşacağız”
Aylık gelirini ve yüksek lisansını açıkladı
Rusya-Ukrayna müzakereleri durduruldu
İzmir’de 2 polisi şehit eden saldırganın karanlık bağlantıları
Can Holding soruşturması derinleşiyor
Müdürün telefonundan çıkanlar kan dondurdu
"İsrail’e karşı güçlü kararlar alınmalı"
Çok Okunanlar
Sağanak yağış bu illerde etkili olacak Sağanak yağış bu illerde etkili olacak
Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar? Gram, çeyrek ve ONS altın fiyatları bugün ne kadar?
Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor Hafta sonu planı yapacaklar dikkat! Sağanak yağış geliyor
Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu? Benzin, motorin ve LPG litre fiyatı ne kadar oldu?
Mevduat faizleri ne durumda? Mevduat faizleri ne durumda?