İstanbul’da ulaşıma yüzde 30 zam: Bilet, abonman, taksi ve servis ücretleri yeniden belirlendi

Belediye meclisinden geçen yeni düzenlemeye göre otobüs, metro, metrobüs, vapur ve minibüslerin yanı sıra taksi ve servis ücretleri de zamlandı. Elektronik tam bilet fiyatı 27 liradan 35 liraya çıkarıldı. Aylık abonman (mavi kart) ücreti ise 2120 liradan 2748 liraya yükseltildi.

TAKSİ VE MİNİBÜS TARİFELERİ GÜNCELLENDİ

Kent içi ulaşımda sık kullanılan taksi ücretlerine de zam yapıldı. Taksi açılış ücreti 42 liradan 54,50 liraya, kısa mesafe indi-bindi ücreti ise 135 liradan 175 liraya yükseltildi.

Minibüslerde ise en kısa mesafe ücreti 25 liradan 32,50 liraya çıktı.

OKUL VE PERSONEL SERVİSİNE ZAM

Zam kararından en çok etkilenen kalemlerden biri de okul ve personel servisleri oldu. Yeni tarifeye göre en kısa mesafede okul servisi ücreti 2605 liradan 3376 liraya, personel servisi ücreti ise 1355 liradan 1757 liraya çıkarıldı.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından onaylanan zamların 15 Eylül itibarıyla uygulanmaya başlanacağı bildirildi.