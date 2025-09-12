İstanbul’da “rüşvet ve dolandırıcılık” operasyonu: 23 şüpheli tutuklandı

Savcılık koordinesinde gerçekleştirilen operasyon İstanbul’un yanı sıra Ankara, Gaziantep, Rize ve Tokat’ta eş zamanlı olarak yapıldı. Operasyon kapsamında toplam 47 kişi gözaltına alındı.

Soruşturmada ayrıca 1 zanlının cezaevinde olduğu, 2 şüphelinin ise yurt dışında bulunduğu belirlendi.

Yakalanan 47 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Geriye kalan 44 kişi ise sağlık kontrolünden geçirilerek İstanbul Çağlayan Adliyesi’ne sevk edildi.

Savcılık sorgularının ardından şüphelilerden 24’ü hakkında tutuklama, 20’si hakkında ise adli kontrol talep edildi.

23 TUTUKLAMA, 21 ADLİ KONTROL

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince yapılan değerlendirme sonucunda 23 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.