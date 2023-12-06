İstanbul'da Yaşamak Zorlaşıyor! 4 Kişilik Bir Ailenin Yaşam Maliyeti Hesaplandı
Zamlar, hayat pahalılığı, enflasyon... Hane ekonomisi alarm veriyor. İstanbul’da yaşayan vatandaşlar bunu derinden hissediyor. Öyle ki son hesaplamalar dudak uçuklattı. İşte İstanbul Planlama Ajansı’nın verilerine göre 4 kişilik bir ailenin aylık yaşam maliyeti…
Hayat çok pahalı, asgari ücret ve emekli maaşıyla geçinmek çok zor. İstanbul gibi büyük şehirlerde ise ay sonunu getirmek daha da zor. İstanbul Planlama Ajansı 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetini hesapladı.
Yapılan hesaba göre İstanbul’da yaşan maliyeti 47 Bin 493. Yani neredeyse 5 asgari ücret ediyor.
Sofralarımızın baş köşesinde yer alan zeytindeyse fiyat artışı yıllık bazda yüzde 173,59 olarak hesaplandı. Tavuk eti ürünlerinde ise yüzde 113,58'lik artış var.
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