İstanbul'da yaşamanın bedeli giderek ağırlaşıyor!

Haber Global'in haberine göre, İstanbul’da yaşamanın maliyeti bir önceki aya göre de yüzde 3,10 oranında yükseldi. Bu artışın sonucunda, geçen aya kıyasla yaşam maliyetine 2 bin 573 lira daha eklendi. Yıllık bazda yaşanan yüzde 54,47’lik artış ise ekonomik koşulların vatandaşlar üzerindeki baskısını artırıyor.

Raporda, temel tüketim ürünlerindeki fiyat değişimleri de detaylı bir şekilde incelendi. Geçen yılın aynı dönemine kıyasla en dikkat çekici fiyat artışlarından biri bebek maması ürünlerinde yaşandı. Bebek maması fiyatları son bir yılda yüzde 42,38 oranında yükseldi.