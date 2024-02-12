İstanbul'da yaşamın maliyeti 53 bin TL'yi aştı

İstanbul’da yaşam maliyeti bir yılda yüzde 80 arttı. İstanbul Planlama Ajansı, 4 kişilik bir ailenin yaşam maliyetinin 53 bin lirayı aştığını hesapladı. Yayınlanan raporda en çarpıcı artışın bakliyatlar olduğu görüldü.

Editör: Şevval İskender

İstanbullunun ortak derdi geçim sıkıntısı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, ocak ayına ilişkin yaşam maliyeti araştırmasını yayımladı.

Ocak 2024 itibarıyla İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 53 bin 58 liraya yükseldi. Bu da demek oluyor ki eve 3 asgari ücret girse bile yine de yetersiz kalıyor.

Temel tüketim maddelerinde fiyat artışları sürdü. Pirinç fiyatları bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 58,94 artarken kuru fasulye fiyatları sadece bir ayda yüzde 11,72, yılda ise yüzde 94,26 arttı.

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak mercimek çorbası artık yanına yaklaşılamaz halde. Çünkü mercimekteki yıllık fiyat değişim yüzde 85'i aşmış durumda.

Zühtü Arslan'ın 2028 planı! İşte kulislerde konuşulanlarZühtü Arslan'ın 2028 planı! İşte kulislerde konuşulanlarGündem
# istanbul # alım gücü # geçim sıkıntısı # yaşam
Çok Okunanlar
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Yoğurdun içinde biraz atmanız yetiyor! İltihap ve ödem vücuttan söküp atıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor!
Zühtü Arslan'ın 2028 planı!
Zühtü Arslan'ın 2028 planı!
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
450 FETÖ iltisaklı yargı mensubu göreve iade edildi
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!
Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!
Öne Çıkanlar Türkiye'nin beklediği haber geldi! ABD kararını verdi, F-16'lar yola çıkıyor Türkiye'nin beklediği haber geldi! ABD kararını verdi, F-16'lar yola çıkıyor Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin! Kahvaltıyı atlayanlara kötü haber! Asla es geçmeyin!