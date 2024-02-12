İstanbul'da yaşamın maliyeti 53 bin TL'yi aştı

İstanbullunun ortak derdi geçim sıkıntısı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İstanbul Planlama Ajansı, ocak ayına ilişkin yaşam maliyeti araştırmasını yayımladı.

Ocak 2024 itibarıyla İstanbul'da 4 kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 80 arttı.

İstanbul'da yaşamanın maliyeti 53 bin 58 liraya yükseldi. Bu da demek oluyor ki eve 3 asgari ücret girse bile yine de yetersiz kalıyor.

Temel tüketim maddelerinde fiyat artışları sürdü. Pirinç fiyatları bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 58,94 artarken kuru fasulye fiyatları sadece bir ayda yüzde 11,72, yılda ise yüzde 94,26 arttı.

Soğuk kış günlerinde içimizi ısıtacak mercimek çorbası artık yanına yaklaşılamaz halde. Çünkü mercimekteki yıllık fiyat değişim yüzde 85'i aşmış durumda.