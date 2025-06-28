İstanbul’da yaz meyvesi lüks oldu: Kiraz 600 lirayı gördü!

İstanbul'da yaz meyvelerine ulaşmak bu yıl her zamankinden daha zor. Market ve pazarlarda satılan meyvelerin fiyatları, geçtiğimiz yıllara göre rekor seviyelere çıktı. Özellikle nisan ayında yaşanan don olayları, meyve üretimini ciddi oranda etkiledi. Bu durum, ürün arzının düşmesine ve fiyatların hızla artmasına yol açtı.

KİRAZ 600 TL’YE DAYANDI

Yaz mevsiminin gözdesi olan kiraz, bu yıl lüks tüketim ürünü haline geldi. Marketlerde kilosu 500 ila 600 TL arasında değişen kiraz, tüketicinin alım gücünü zorluyor. Hal esnafı Nurullah Dağıstanlı, toptan kiraz fiyatının bile 350 TL olduğunu belirterek, marketlerdeki yüksek fiyatların şaşırtıcı olmadığını söyledi.

Yalnızca kiraz değil, diğer yaz meyvelerinde de benzer fiyat artışları gözlemleniyor. Armut 180-200 TL, nektarin 200-220 TL, üzüm 150-200 TL, şeftali ise 180 TL civarında satılıyor. Mevsim dışı olması nedeniyle elmanın fiyatı da 100 TL’ye kadar çıkmış durumda.

Tüm bu fiyat artışlarının içinde görece uygun fiyatıyla karpuz, en ucuz meyve olarak öne çıkıyor. Ancak genel olarak meyve alışverişi yapmak, vatandaş için büyük bir maliyet anlamına geliyor. Hal esnafı Dağıstanlı, fiyatların kısa vadede düşmesini beklemediklerini ifade etti: "Bu dönemde çok az bölgeden meyve geliyor. Kayısı Malatya'dan gelmiyor, Mersin'den geliyor. 15 gün sonra İstanbul'da kayısı bulamazsınız. Şu anda üzüm mevsimi ama fiyatlar yüksek. Normalde bu aylarda fiyatlar düşük olurdu ama don vurduğu için yüksek. Fiyatlar düşmez, meyve bu sene sıkıntı."