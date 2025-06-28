İstanbul'da dev güvenlik harekatı: Huzur uygulamasında 906 kişi gözaltına alındı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde dün akşam başlatılan "Huzur İstanbul" uygulaması, güvenlik güçlerinin şehrin dört bir yanında eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği geniş çaplı bir denetime sahne oldu. Uygulama, iki ayrı zaman diliminde gerçekleştirildi.

İlk aşama saat 20.00-22.00 arasında yapıldı. Bu bölümde 215 sabit noktada görev alan 1.354 polis, yol uygulamalarıyla şehrin ana arterlerini taradı. Denetimlerde polis helikopteri havadan, Deniz Limanı Şube Müdürlüğü’ne bağlı 5 bot ise denizden destek verdi.

UMUMA AÇIK YERLERE GECE BASKINI

İkinci aşama ise saat 22.00-23.59 arasında gerçekleştirildi. Bu kez 1.305 personel ile umuma açık yerlerde denetimler yapıldı. Bar, kafe, eğlence mekânları ve benzeri iş yerlerinde yapılan kontrollerde adeta kuş uçurtulmadı.

Toplamda 454 bin 795 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı. Bu sorgulamalar sonucunda, çeşitli suçlardan aranan 503 kişi dahil olmak üzere 906 şüpheli gözaltına alındı.

Denetimlerde ele geçirilenler arasında 26 ruhsatsız tabanca, 7 tüfek, 4 kurusıkı tabanca, 143 fişek, 2 bin 144 adet uyuşturucu hap, bir miktar uyuşturucu madde, 8 bin 465 lira nakit para, 100 dolar bulunuyor. Bu kapsamda çok sayıda kişi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.

Trafik ekipleri de uygulama boyunca aktif olarak görev aldı. 45 bin 221 araç ve 2 bin 964 motosiklet denetime tabi tutuldu. Bu kapsamda 2 bin 254 araç ve motosiklet ile 23 sürücüye işlem uygulandı. 7 araç trafikten men edildi. Uygulamalar sonucunda toplamda 1 milyon 43 bin 496 lira tutarında trafik cezası kesildi.