Kaymakamlık duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Kırklareli’nin Vize ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 29 Haziran Pazar günü Karadeniz kıyılarında denize girmek yasaklandı. Vatandaşların yasağa uymaları çağrısı yapılırken, bölgede denetimlerin jandarma ekipleri tarafından sürdürüleceği bildirildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Kaymakamlık duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı
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Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, 29 Haziran Pazar günü denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle deniz güvenliği açısından bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bu yasağa riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.

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