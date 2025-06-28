Kaymakamlık duyurdu: O ilde denize girmek yasaklandı

Kırklareli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Vize ilçesinde, 29 Haziran Pazar günü denize girmek yasaklandı. Vize Kaymakamlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, meteorolojik tahminler doğrultusunda hava şartlarının elverişsiz olması nedeniyle deniz güvenliği açısından bu kararın alındığı belirtildi.

Açıklamada, vatandaşların can güvenliğini sağlamak amacıyla alınan bu yasağa riayet etmeleri gerektiği vurgulandı.

Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerde bulunacak.