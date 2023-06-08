İşte 2023'ün en güncel kurbanlık fiyatları!

Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile birlikte kurbanlık fiyatları da araştırılmaya başlandı. 2023 yılı büyükbaş küçükbaş kurbanlık hisse fiyatları bu yıl ne kadar oldu? Diyanet İşleri Başkanlığı geçtiğimiz haftalarda vekalet yoluyla kurban kesim bedellerini de duyurmuştu. İşte Kurban Bayramı'nda kurban kesecek olanlar için kurbanlık fiyatlarında son durum...

Kurbanlık fiyatları ne kadar? Bu yıl küçükbaş kurbanlık fiyatları, büyükbaş hisse fiyatları ne kadar oldu? Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı 2023 kurbanlık fiyatları ile ilgili asgari rakamları açıkladı.

KURBANLIK FİYATLARI NE KADAR?

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, hayvan sayısının yeterli düzeyde olduğunu belirtti. Türkiye genelinde 20 milyon büyükbaş, 64 milyon küçükbaş hayvan olduğunu belirten Yardımcı, et fiyatlarına dikkati çekti. Fiyatların normal olduğunu da belirten Başkan Yardımcı, küçükbaş ve büyükbaş kurbanlıkların canlı kilo fiyatının 140-160 TL arasında olduğunu söyledi.

Yardımcı, şunları ifade etti:

- Fiyatlar biraz geçen seneyi aratıyor. Yem ve besicilik maliyetlerinden dolayı fiyatlar arttı, ancak anormal değil. Geçen sene ete hiç zam olmadı. Daha yeni yüzde 100 zam geldi. Piyasada canlı küçükbaş 140-160 TL arası, büyükbaş 150-160 TL arasında." dedi. Kurban pazarlarının yakın zamanda kurulmaya başlayacağını belirten Yardımcı, “Koç almaya kalksanız en kötü şartta 7-8 bin TL, büyükbaşın hisse fiyatı ise asgari olarak 12-15 bin TL arasında değişiyor. Büyükbaş kurbanlıkların 7 hisse olduğu düşünüldüğünde bir büyükbaş kurbanlığın fiyatı bu yıl asgari 84 bin TL olacak.

VEKALETLE KURBAN KESİM FİYATI NE KADAR?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2023 yılı vekaletle kurban kesim fiyatlarını açıklamıştı. Yurt içi kurban kesim bedeli 5.950 TL; yurt dışı kurban kesim bedeli ise 2.750 TL olarak belirlendi.

ZİNCİR MARKETLERDEKİ KURBANLIK SATIŞI!

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla zincir marketlerde kurbanlık satışı hızlanırken, küçükbaş kurbanlıklar 2 bin 750 lira, büyükbaşların bir hissesi ise 3 bin 595 liradan başlayan fiyatlarla alıcı buluyor.

Yüreğir'de yük treninin çarptığı kişi ağır yaralandı.

Kazım Karabekir Mahallesi'nde rayların üzerinden yolun karşısına geçmek isteyen Arda Özkarlıoğlu'na (17) yük treni çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan Özkarlıoğlu, sağlık ekiplerince kentteki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Zincir marketler özel ambalajlanmış paketlerde evlere teslimat imkanı sağlayacak. Ayrıca ödemeler, kredi kartına taksit şeklinde yapılabilecek.

Söz konusu marketlerin birçoğu siparişleri kabul etmek için son hazırlıklarını yaparken bazıları da satışlara başladı.

CARREFOURSA'DA KURBANLIK İMKANI

CarrefourSA, farklı kurbanlık paketi seçenekleri sunuyor.

Firma, en az 17 kilogramlık sakatat dahil "Kıvırcık Koç Kurban Paketi"ni 3 bin 450 liradan satıyor. Büyükbaş kurbanlıkta ise en az 20 kilogramlık bir hissenin fiyatı sakatat dahil 3 bin 950 lira olarak belirlendi. Büyükbaş kurbanlık etlerini bayramın 4. günü teslim almak isteyen müşterilere ise özel indirim uygulanıyor. Bayramın son günü yapılacak teslimat için ise hisse fiyatı 3 bin 800 lira olarak belirlendi.

Kesilen kurbanlıkları müşterilerin adreslerine internete özel ücretsiz teslim edecek olan CarrefourSA, anlaşmalı bankaya ait kredi kartına indirim ve 9 taksit imkanı da sunuyor.

MİGROS VE A101

Kurbanlıkların satışına başlayan ve ücretsiz teslimat hizmeti sunan Migros, en az 12 kilogramlık kurbanlık koçu 2 bin 995 liradan, 16 kilogramlık kıvırcık koçu 3 bin 595 liradan alıcıyla buluşturuyor.

Firma, büyükbaş kurbanlıkta ise minimum 25 kilogram hissenin fiyatını 4 bin 595 lira olarak belirledi.

Migros, Money Bonus kredi kartı sahiplerine 200 lira indirim, anlaşmalı bankaların kredi kartlarına 6 ila 12 aya kadar taksit imkanı sağlıyor.

Eve ücretsiz teslim imkanı sunan Migros, mağazadan alım seçeneğinin yanı sıra bağış olanağı da tanıyor.

Bir başka zincir market olan A101, kurbanlıkların satışına peşin fiyatına farklı bankaların kartlarına 9 ve 10 taksit imkanı sunuyor. Market, en az 16 kilogramlık Karaman koçunu 3 bin 195 liradan, büyükbaş kurbanlıkta en az 20 kilogram olan bir hisse fiyatını 3 bin 595 liradan satıyor. Firma, müşterilerine bağış seçeneği de sağlıyor.

Çağdaş marketler zinciri de en az 17 kilogramlık kurbanlıkları 2 bin 750 liradan sınırlı sayıda satışa sundu. Firma, kurbanlık kolisinin adrese teslimat bedelini 200 lira olarak belirledi.

Beğendik marketler zinciri de 16-18 kilogramlık küçükbaş kurbanlığın fiyatını 2 bin 750 lira olarak belirledi. Dileyen müşteriler bayramın 3. günü kurbanlıklarını teslim alabilecekler.

Kaynak: https://www.aydinlik.com.tr/fotogaleri/en-uygun-kurbanlik-nerede-iste-2023un-en-guncel-kurbanlik-fiyatlari-market-kurbanlik-fiyatlari-2023-market-kurbanlik-fiyatlari-kurbanlik-fiyatlari-2023-394481?sayfa=9