İşte harç zammı sonrası yeni pasaport fiyatları!
Pasaport harcına gelen yüzde 50'lik zammın ardından 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükselirken, 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Cumhurbaşkanı Kararı'nın Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla birlikte 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı olarak maktu harç tutarları yüzde 50 oranında arttı.
HARÇLARA YÜZDE 50 ZAM GELDİ!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında; Yargı, Noter, Vergi Yargısı, Tapu ve Kadastro, Konsolosluk, Pasaport, İkamet Tezkeresi, Çalışma İzni, Çalışma İzni Muafiyeti, Vize, Dışişleri Bakanlığı Tasdik, Gemi ve liman, İmtiyazname, Ruhsatname, Diploma ve Trafik harçlarını kapsayan 492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tariflerde yer alan maktu harçlara yüzde 50 oranında artış yapıldı.
10 YILLIK PASAPORT 5 BİN 444 TL OLDU!
492 Sayılı Harçlar Kanunu'na bağlı tarifelerde yer alan maktu harç tutarının yüzde 50 oranında artırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bu zamla beraber 6 aylık pasaportun harcı 689 liradan 1034 liraya yükseldi. 3 yılın üzerindeki pasaportun harç bedeli ise 3.295 liradan 4.943 liraya çıktı.
Bugün yayımlanan kararda defter bedellerinin artırılmasına yönelik bir bilgi yer almadı. Defter bedelinin 501 lira olarak kalması durumunda 3 yılın üzerindeki pasaportun toplam maliyeti 5.444 liraya ulaştı.
PASAPORT DEFTER VE HARÇ BEDELİ NE KADAR, KAÇ TL OLDU?
Son artışla beraber pasaport harçları aşağıdaki gibi oldu (defter bedeli hariç):
Eski harç (TL) Yeni harç (TL) 6 Ay 689,7 1034,55 1 Yıl 1.008,30 1512,45 2 Yıl 1.646,10 2469,15 3 Yıl 2.338,50 3507,75 3+ Yıl 3.295,50 4943,25