İğneden ipliğe her şeye zam! İşte kalem kalem gelen zamlar

Katma Değer Vergisi’nde (KDV) artışa gidildiğine dair Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre KDV, bebek bezi, yeme içme gibi ürünlerde yüzde 8'den yüzde 10'a, beyaz eşya, sigara ve alkol gibi ürünlerde yüzde 18'den yüzde 20'ye çıkarıldı.

ÇOK SAYIDA ÜRÜNDE VERGİ ARTIŞI

Deterjan, sabun, tuvalet kâğıdı, bebek bezi gibi temel ihtiyaç ürünleri ve yeme-içme sektöründe KDV, Mart’ta yüzde 18’den yüzde 8’e inmişti. Bugün yayımlanan kararla söz konusu ürünlerdeki KDV bundan böyle yüzde 10 olacak.

BEYAZ EŞYA, MOBİLYA, SİGARA, ALKOLDE YÜZDE 2'LİK ARTIŞ

Mobilya, beyaz eşya, elektronik ürünler, otomobil, sigara ve alkol gibi pek çok kategoride ise KDV yüzde 18 olarak uygulanıyordu. Bugünden itibaren bu oran yüzde 20 olacak.

TEMEL GIDA ÜRÜNLERİNDE KDV ARTIŞI YOK

Temel gıda ürünlerindeki KDV’yse geçen yıl yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmüştü. Bu ürünlerde vergi artışı olmayacak.

IMEI KAYIT ÜCRETİ 6 BİN TL'DEN 20 BİN TL'YE ÇIKTI

Yurt dışından getirilen telefonların yurt içinde kullanılabilmesi için ödenmesi gereken IMEI kayıt ücreti 20 bin liraya yükseltildi. Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı öncesinde bu ücret 6 bin 91 TL’ydi. 2022 sonuna kadar ise 2 bin 732 TL olarak uygulanmıştı. Böylece IMEI harcı 7 ayda 7,3 katına çıkmış oldu.

BÜTÇE GELİRİNİN 3'TE BİRİ KDV'DEN GELİYOR

KDV, devlet bütçesinde önemli bir yer tutuyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın 2022 Aralık Merkezi Yönetim Bütçe Gerçekleşmeleri Raporu’na göre bütçe gelirlerinin yaklaşık üçte biri KDV’den oluşuyor. Bu bütçedeki en büyük kalem. KDV’den sonraki en önemli iki gelir kaynağını ise özel tüketim vergisi ve gelir vergisi oluşturuyor.

ŞANS OYUNLARINDA VERGİ ARTIRILDI

Şans oyunları hasılatından alınan vergilerde ise spor müsabakalarına dayalı müşterek bahislerde 10, at yarışlarında yüzde 14, diğer şans oyunlarında ise yüzde 20 olarak uygulanacak.