Zamlı memur maaşları belli oldu! Öğretmen, polis, doktor... İşte yeni maaşlar!

En düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltilmesini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, yüzde 17,55 artı 8 bin TL seyyanen zam yapılacağını bildirmişti.

En düşük memur maaşının geçen yıl aralık ayı itibarıyla 9 bin 105 lira iken bu yılın ocak ayında 11 bin 848 liraya yükseldiğini belirten Güler şu ifadeleri kullanmıştı:

- Artış oranıyla birlikte en düşük memur maaşı temmuz ayında 22 bin 17 liraya çıkarılacaktır. Temmuz artış oranı bu şekliyle beraber toplam yüzde 86'yı bulmaktadır. 2023 yılı kümülatif artış oranına bakıldığında toplamda yüzde 142 gibi bir artışı sağlamış olacağız. Ortalama bir memur maaşı, 2022 yılının Aralık ayında 10 bin 932 lirayken 2023 Temmuz ayında 25 bin 15 liraya çıkarılacaktır.

ZAM MİKTARI NETLEŞTİ!

2023 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, "Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme" ile belirlendi.

Temmuz ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 6 artış öngörülmüştü. Bu yılın birinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Enflasyon oranından kaynaklı ilave yüzde 11,55 artış ile kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde temmuz ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 17,55 artış yapıldı. Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 19,77 artış sağlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından en düşük memur maaşının 22 bin liraya yükseltileceği açıklanmıştı. Bu kapsamda, kamu görevlilerinin maaşlarında net 8 bin 77 lira artış yapılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine TBMM'de başlanacak. Bu düzenlemenin yasalaşması halinde aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan 22 bin 17 liraya yükselecek.

ZAMLI MEMUR MAAŞLARI BELLİ OLDU!

Yeni düzenlemeyle 1/4 derecesindeki öğretmen maaşı 26 bin 654 liraya, 8/1 derecesindeki polis maaşı 29 bin 525 liraya, 1/4 derecesindeki uzman doktor maaşı 54 bin 959 liraya çıkacak.

En düşük memur emekli aylığı ise 7 bin 901 liradan 9 bin 288 liraya yükselecek.

Söz konusu artışlar neticesinde, 2023 Temmuz dönemi itibarıyla kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net maaşları (TL) tablodaki gibi olacak.