Motorin fiyatlarına zam geldi! Döviz kurundaki artış pompaya yansıdı
Dolar kurundaki artış akaryakıt fiyatlarının artmasına neden oldu. Benzine önceki gün 2 lira 11 kuruşluk zammın ardından motorine de zam geldi.
Motorinin litre fiyatına gece yarısından itibaren 87 kuruş zam yapıldı.
Zammın ardından motorinin litre fiyatı İstanbul Avrupa yakasında 24.79 lira, Ankara'da 25.52 lira, İzmir'de 25.37 lira, Adana'da 25.65 lira, Bursa'da 25.28 lira, Diyarbakır'da ise ortalama 25.92 liraya yükseldi. Benzinin litresi ise ortalama 26.19 liradan satılıyor.
Öte yandan LPG’ye ise 65 kuruşluk indirim geldi.