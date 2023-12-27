İşte Yeni İşsizlik Maaşı! O Rakama Yükseldi...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milyonların merakla beklediği yeni asgari ücreti açıkladı. Işıkhan, asgari ücretin 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle 17 bin 2 TL olacağını duyurdu.

Asgari ücretin değişmesiyle birlikte 2024 yılında bazı ücret ve ödemeler de değişmiş oldu. Yaşlılık aylığı, staj ücreti, doğum ve askerlik borçlanmaları gibi birçok ücret ve ödemede yükselmiş oldu.

Buna göre en düşük işsizlik maaşı 5 bin 325 liradan 7 bin 940 liraya yükseldi. En yüksek işsizlik maaşı ise 15 bin 880 lira oldu.

Aylık Genel Sağlık Sigortası (GSS) primi 599 liraya ulaşırken yıllık ise 7 bin 200 lira oldu.

İsteğe bağlı sigorta primi en düşük 6399 lira olurken en yüksek ise 48 bin 5 liraya ulaştı.

En Düşük Bağ-Kur Primi Ne Kadar Oldu

Tarım dahil en düşük Bağ-Kur primi ise 6901 lira oldu.

65 yaş aylığı 4 bin 747 liraya yükselirken engelli aylıkları değişti.

Yüzde 40 ila yüzde 59 arası engelliliği bulunanlar 3912 lira maaş alacak. Yüzde 70 ve üzeri engelliliği bulunanlar ise 5685 lira alacak.

18 yaş altındakilerin engelli aylığı ise 3790 liraya yükseldi.

Stajyer Maaşları Yükseldi

Stajyer maaşı ise 5099 liraya yükseldi.

Bireysel Emeklilik Sigortası (BES)) kesintisi ödemesi ise 600 lira oldu.

Yatarak tedavilerde geçici iş görmezlik ödeneği 332 lira olurken, ayakta tedavide 444 lira oldu.

Doğum, askerlik, avukatlık stajı, doktora vs. borçlanmaları ise günlük en düşük 213 lira en yüksek 1600 lira oldu. Aylık en düşük 6399 liraya yükselirken aylık en yüksek ise 48 bin 4 lira oldu.