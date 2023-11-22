İşveren Metal İşçilerinin Taleplerini Görmezden Geldi

İşveren, ilk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi. . Anlaşma sağlanamaması üzerine dosya arabulucuya gönderildi.

Taraflar görüştü, uzlaşı sağlanamadı, devreye arabulucu girecek.



Türk Metal Sendikası ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası arasındaki toplu iş sözleşmesi görüşmelerini n 5'incisi İstanbul'da yapıldı.



Toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde bugüne kadar yapılan 5 oturumda, 46 ana madde, 5 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde üzerinde anlaşma sağlandı.



Görüşmelerde 33 ana madde, 47 ek madde ve 3 geçici madde olmak üzere toplam 83 maddede ise uzlaşılamadı. Anlaşma sağlanamayan maddeler arasında ücret artışına ilişkin maddeler ve sosyal haklara bağlı olan parasal maddeler başta geldi.



Sendika, 65 liranın altındaki saatlik ücretlerin 65 liraya çıkarılması, sosyal haklarla birlikte toplamda yüzde 119,05'lik artış talep etmişti. İşte bu taleplere karşılık 5'inci toplantıda işverenden de öneri geldi.



İşveren her sözleşmede olduğu gibi yine görüşmelerin 2 yılda bir değil üç yıllık olmasını istedi. İlk 6 ay için yüzde 35, diğer 6 aylık periyotlar için TÜFE oranında artış önerdi.



Sosyal haklara ise 1. yıl için yüzde 65, 2 ve 3. yıllar için de TÜFE oranı kadar artış teklif edildi.



MESS ayrıca, bazı esnek çalışma düzenlemelerinin sözleşmeye dahil edilmesini de talep etti.



Sendika beklentilerin altında yapılan önerileri kabul etmeyerek müzakere masasından kalktı. Anlaşmazlık tutanağı tutularak dosya arabulucuya gönderildi.



Taraflar arabulucu sürecinde de anlaşamaz ise metal işçileri için grev süreci başlayacak.