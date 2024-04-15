İzmir'de ekmeğe indirim geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu

İzmir Halk Ekmek fiyatları indirimli olarak satılıyor. İzmir'de ekmeğe bu defa indirim geldi. Yapılan indirim sonrasında ekmek kaç lira oldu? İşte yanıtı...

İzmir'de ekmeğe indirim geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu
İzmir'de ekmeğe indirim geldi! Bakın ekmek kaç lira oldu
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İzmir’de 7 TL’den satışa sunulan halk ekmeğin fiyatı, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay’ın talimatı ile 5 TL’ye indirildi. Başkan Tugay, “Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacağız” dedi.

İZMİR'DE EKMEĞE İNDİRİM GELDİ

İzmir'de ekmeğe indirim geldi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 31 Mart yerel seçimleri öncesinde sözünü verdiği Halk Ekmek'te fiyat indirimi vaadini gerçekleştirdi. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Halk Ekmek Fabrikası, 7 TL’den satışa sunulan ekmeği 16 Nisan Salı gününden itibaren 5 TL'den İzmirlilerle buluşturacak. Yapılan fiyat indirimi ile ilgili konuşan Başkan Tugay, şunları kaydetti:

“Ülkemizde yaşanan ekonomik zorluklar alım gücünü azalttı ve vatandaşlarımızı maddi olarak sıkıntıya düşürdü. Bu zorlukları bir nebze olsun azaltarak bütçeleri rahatlatmak ve sofraların vazgeçilmezi ekmeği almakta zorlanan vatandaşımıza kolaylık sağlamak üzere Halk Ekmek’te fiyatları geri çektik. Günlük olarak üretilecek 120 bin ekmek, yarın sabahın ilk sevkiyatlarıyla kentimizin 93 noktasında faaliyet gösteren büfelerimizde 5 TL olarak satışa sunulacak. Bu zor günleri beraber atlatacak, her konuda halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı

# ekmek # izmir
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