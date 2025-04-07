Kaçırılmayacak indirimler: Tarım Kredi bedava veriyor!

Tarım Kredi Market, uyguladığı büyük indirimlerle dikkat çekmeye devam ediyor. Şimdi ise, "1 alana 1 bedava" kampanyası ile alışveriş yapmayı daha da cazip hale getiriyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Kaçırılmayacak indirimler: Tarım Kredi bedava veriyor!
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Tarım Kredi Kooperatif Marketler, uygun fiyatları ile ucuz alışverişin adresi olmaya devam ediyor. Ancak, Tarım Kredi Market'in online satış seçeneği bulunmuyor.

Tarım Kredi Market'lerde çay, sucuk, kaşar peyniri ve siyah zeytin gibi birçok üründe büyük indirimler var. İşte Tarım Kredi Market’teki güncel indirimli ürünler...

TARIM KREDİ’DE İKİNCİ ÜRÜN BEDAVA

Tarım Kredi Market’lerde 7Days Kakao Kremalı Kruvasan, 22 TL fiyatla satışa sunuluyor. Hem çocukların hem de yetişkinlerin sevdiği bu lezzet, "1 alana 1 bedava" kampanyası ile daha da cazip hale geliyor. Ayrıca, şekerleme ve sakızlarda da aynı kampanya devam ediyor.

DR. OETKER VE ETİ ÜRÜNLERİNDE İNDİRİM
Dr. Oetker ürünlerinde %20 indirim yapılırken, Eti çikolata çeşitlerinde ise %30’luk bir indirim uygulanıyor.

TARIM KREDİ İNDİRİMLİ ÜRÜN FİYATLARI

Tarım Kredi Tiryaki Siyah Çay: 144,90 TL
Tarım Kredi Kasap Sucuk: 150 TL
Tarım Kredi Süt: 21,50 TL
Tarsüt Kaşar Peyniri: 209 TL
Peysan Süzme Peynir: 89,90 TL
SOLO Tuvalet Kağıdı 40’lı: 229,90 TL
Tarım Kredi Siyah Zeytin: 139,90 TL

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