Kamu bankaları kredi kartı komisyon oranları güncellendi! Eski komisyon oranlarına göre düşürülen komisyon oranları vatandaşlar tarafından olumlu karşılandı. Sizler için güncellenen kredi kartı komisyon oranlarını paylaşıyoruz. Bu kredi kartı komisyon oranları ise sadece kamu bankaları için geçerli!

Kamu Bankaları Kredi Kartı Komisyon Oranları Ne Kadar Oldu?

Esnafları ve vatandaşları sevindiren haber Ticaret Bakanı Ömer Bolat tarafından duyuruldu! Son dönemlerde peş peşe gelen kredi kartı komisyon oranı artışları vatandaşları ve esnafları zor duruma sokmuştu. Ayrıca kredi kartı kısıtlamaları ile ek önlemler alındığından dolayı vatandaşlar para bulmakta zorlanıyordu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat dikkat çeken gelişmeyi açıkladı.

Bakan Bolat, Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank olmak üzere toplamda 3 kamu bankasının banka kartlarındaki komisyon oranının yüzde 2,39'a indirildiğini açıkladı. Ayrıca akaryakıt istasyonların özel bu oran yüzde 2,25'e düşürüldü. Ayrıca POS'lardan yapılan işlemlerde aylık ücretlere de yüzde 50 indirim uygulandı. Bu haberin ardından vatandaşlar ekonomik anlamda birazda olsa rahatladı.

Ziraat Bankası Kredi Kartı Faiz Oranı Ne Kadar?

Ziraat Bankası kredi kartı faiz oranları da kamu bankaları kredi kartı komisyon oranı değişiminden sonra merak edilmeye başlandı. Yeni güncellemeye göre artık Ziraat Bankası kredi kartı komisyon oranı 2.39 oldu. Akaryakıt istasyonlarında ise bu oran 2.25'e düşürüldü. Bakan Bolat şu açıklamayı yaptı:

"5 Ocak'ta Bankalar Birliği'yle toplantı yaptık. Onların istekleri oldu. Biz de karşı istekte bulunduk. Ve dedik ki, bu banka kartlarındaki komisyon oranlarını düşürün, akaryakıt alanındaki komisyon oranını düşürün diye. Şimdi üç kamu bankası, Ziraat Bankası Genel Müdürümüz bize bildirdi, bir karar aldılar. Banka kartındaki komisyon oranını yüzde 2,39’a düşürdüler aylık taksit olarak. Akaryakıt istasyonlarında da yüzde 2,25’e düşürdüler. Banka kartlarında, post makinelerindeki aylık ücretlendirmeyi de yüzde 50 indirim yaptılar. Hayırlı uğurlu olsun diyorum ben bu anlamda”

Diğer kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank ise yeni komisyon oranlarına geçiş yaptı. Vatandaşlar artık yeni komisyon oranları ile harcama yapabilecek.