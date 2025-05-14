Kamu işçileri geçinemiyor: Sözleşme için bakanlık önünde buluştular

Kamu kurumlarında çalışan 600 bini aşkın işçi, toplu iş sözleşmesi sürecinin bir an önce tamamlanmasını bekliyor.

Ekrem Demir Ekrem Demir
Kamu işçileri geçinemiyor: Sözleşme için bakanlık önünde buluştular
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Sürecin uzamasına tepki gösteren sendikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünde bir araya geldi. Basın açıklaması yapan TEZ-KOOP-İŞ Sendikası yetkilileri, "Kamu Çerçeve Protokolü’nün değiştirilmeden onaylanması" çağrısında bulundu.

TEZ-KOOP-İŞ Ankara 2 Nolu Şube Başkanı Mustafa Özgen, “Konfederasyonumuzun sunduğu teklif pazarlık konusu değil, kamusal hizmetlerin sürdürülebilirliği için bir zorunluluktur” dedi.

Sendika temsilcileri, mevcut ücretlerin temel yaşam maliyetlerini karşılamadığını vurgularken, “2002 yılında asgari ücretin 5,5 katı olan ortalama kamu işçisi maaşı, bugün asgari ücretin iki katının altına geriledi” bilgisini paylaştı.

Açıklamaya katılan işçiler de geçim sıkıntılarını dile getirerek, "Adil ve insanca yaşam için taleplerimizin bir an önce karşılanmasını istiyoruz" dedi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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