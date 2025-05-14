En uygun kurbanlıklar bu şehirde! Pazarda yoğunluk başladı

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala Afyonkarahisar'daki canlı hayvan pazarlarında hareketlilik arttı. Çayırbağ beldesinde kurulan hayvan pazarında vatandaşlar, kurbanlık almak için sabahın erken saatlerinden itibaren pazara akın ediyor.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
En uygun kurbanlıklar bu şehirde! Pazarda yoğunluk başladı
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Satıcılar ve alıcılar arasında kıyasıya pazarlıklar yaşanırken, hem büyükbaş hem de küçükbaş hayvanlar alıcılarını bekliyor.

Pazardaki en dikkat çekici detaylardan biri ise kurbanlık fiyatları. Hayvanların yaşı, cinsi ve kilosuna göre değişen fiyatlar bu yıl oldukça geniş bir aralıkta seyrediyor.
2025 yılı Kurban Bayramı öncesinde:

Büyükbaş hayvanlar: 80 bin TL ile 200 bin TL arasında,
Küçükbaş hayvanlar: 10 bin TL ile 20 bin TL arasında alıcı buluyor.
Satıcılar, bayrama yaklaştıkça satışların daha da hızlanmasını bekliyor. Özellikle uygun fiyatlı ve besili hayvanlar kısa sürede tükenebilir.

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