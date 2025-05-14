Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem: Tsunami olacak mı, yeni risk kapıda mı?

Prof. Dr. Sözbilir, bu depremin, Santorini Adası çevresinde ocak ve şubat aylarında görülen volkanik depremleri yeniden tetikleyebileceğini belirterek, “Deprem fırtınası gelişebilir” uyarısında bulundu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, saat 01.51’de merkez üssü Muğla’nın Datça ilçesinin 155 kilometre açığında, 20.41 kilometre derinlikte 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, bölgede herhangi bir hasara neden olmadı.

Depremin, Girit Adası’nın doğusunda ve Afrika ile Ege-Anadolu levhalarının sınırında gerçekleştiğini belirten Prof. Dr. Sözbilir, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Bu deprem önemli. Geçmişte aynı bölgede 7 ile 8 büyüklüğünde depremler meydana gelmişti. Son deprem, Türkiye’ye görece uzak bir noktada gerçekleştiği için Muğla ve çevresinde sadece titreşim olarak hissedildi. Yıkıcı bir etkisi olmadı. Ancak levha sınırında meydana gelmesi önemli, çünkü bu hattın hemen önünde volkanik bir yay yer alıyor. Ocak ve şubat aylarında Santorini’de volkanik hareketlilik gözlenmişti. Bir süredir sakin olan bölge, bu son depremle yeniden tetiklenebilir. Deprem fırtınası gelişebilir.”

Prof. Dr. Sözbilir, 1950 yılında Santorini Adası yakınlarında yıkıcı bir depremin meydana geldiğini hatırlatarak şu uyarılarda bulundu:

“O deprem geçmişte tsunamiye neden olmuştu. Bölgede 7.5 ve üzerindeki depremler, tsunami riski yaratıyor. Ayrıca yapıların sağlam olmadığı bölgelerde yıkıcı sonuçlar doğurabilir. Türkiye açısından bakıldığında, Santorini’deki depremler doğrudan etki yaratmıyor; ancak Datça açıklarında meydana gelen bu son deprem, Güney kıyılarımızı etkileyebilecek nitelikte.”