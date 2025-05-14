Zorunlu eğitim değişecek mi? Bakan Tekin açıkladı

TBMM'deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi konuşan Bakan Tekin, konuya ilişkin kamuoyunda oluşan tartışmaları değerlendirdi.

Eğitim sistemiyle ilgili tartışmaların önemli olduğunu belirten Tekin, “Bu konuların kamuoyunda tartışılmasını olumlu buluyorum. Toplumda bir talep oluşursa biz de buna göre çalışmalar yaparız” dedi.

12 yıllık zorunlu eğitim sisteminin uluslararası raporlarda ve bazı politik değerlendirmelerde eleştirildiğini dile getiren Tekin, şu anda yalnızca süreci izlediklerini söyledi.

“Şu an bir hazırlığımız yok, yalnızca sahayı gözlemliyoruz. Bu çerçevede izleme başkanlığımız, hem politika alanlarını hem de eğitimle ilgili tartışmaları takip ederek gerektiğinde çözüm önerileri sunmakla görevli” diyen Tekin, özellikle iş dünyasından gelen bazı geri bildirimlere dikkat çekti.

Ara eleman temininde güçlük çektiklerini belirten bazı sektör temsilcilerinin zorunlu eğitim süresine yönelik eleştirilerde bulunduğunu aktaran Tekin, mevcut durumda resmi bir çalışma yapılmadığını ancak taleplerin yakından izlendiğini vurguladı.