Ev kadınlarına emeklilik geliyor: Tarih verdi

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi, emeklilere yönelik yeni adımlar ve asgari ücrete ara zam konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Şu anda emeklilere yönelik herhangi bir çalışmamız yok” diyen Işıkhan, önceliğin kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreci olduğunu söyledi.

Ev kadınlarına emeklilik konusunda ise yeni bir çalışma hazırlığında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, “Haziran-temmuz aylarında altyapıyı tamamladıktan sonra düzenlemeyi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce müjdesini verdiği bu düzenleme için sınırları dikkatle belirlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam konusu da sorulan Bakan Işıkhan, bu konuda konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.