Ev kadınlarına emeklilik geliyor: Tarih verdi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM’deki AK Parti Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ev kadınlarına emeklilik geliyor: Tarih verdi
Yayınlanma:

Bakan Işıkhan, ev kadınlarına emeklilik düzenlemesi, emeklilere yönelik yeni adımlar ve asgari ücrete ara zam konusunda değerlendirmelerde bulundu.

“Şu anda emeklilere yönelik herhangi bir çalışmamız yok” diyen Işıkhan, önceliğin kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi süreci olduğunu söyledi.

Ev kadınlarına emeklilik konusunda ise yeni bir çalışma hazırlığında olduklarını belirten Bakan Işıkhan, “Haziran-temmuz aylarında altyapıyı tamamladıktan sonra düzenlemeyi Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da daha önce müjdesini verdiği bu düzenleme için sınırları dikkatle belirlememiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Asgari ücrete ara zam konusu da sorulan Bakan Işıkhan, bu konuda konuşmak için henüz erken olduğunu vurguladı.

Sahte alkol kabusu büyüyor: Ankara'da can kaybı 109'a çıktıSahte alkol kabusu büyüyor: Ankara'da can kaybı 109'a çıktıGündem
Mayıs ayında kar yağışı devam ediyor! İşte o illerMayıs ayında kar yağışı devam ediyor! İşte o illerYurt
ev kadınları erken emeklilik
Günün Manşetleri
Zorunlu eğitim değişecek mi?
Ev kadınlarına emeklilik geliyor
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Rusya’dan Türkiye’ye diplomatik hamle
Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti
Hava ne zaman ısınacak?
Ehliyetlerde yaş düzenlemesi geliyor
"PKK Kongresi Öcalan’ın silah bırakma çağrısına karşı tavır aldı"
Dev “Huzur İstanbul” operasyonu!
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Akaryakıta zam geldi! Akaryakıta zam geldi!
Şok markette büyük kampanya Şok markette büyük kampanya
Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu Pençe-Kilit bölgesinde bir askerimiz şehit oldu