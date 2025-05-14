Mayıs ayında kar yağışı devam ediyor! İşte o iller

Yaz mevsiminin ilk ayı hazirana iki hafta kala, birçok ilde kar yağışı etkili oldu. Bahar beklenirken kışa dönen hava koşulları, vatandaşları şaşkına çevirdi.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Mayıs ayında kar yağışı devam ediyor! İşte o iller
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Erzurum'da gece etkili olan sağanak, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 125 metre rakımlı Palandöken Kayak Merkezi tamamen beyaza büründü. Kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Otellere ulaşmak isteyen sürücüler yolda kaldı. Yağış nedeniyle kayganlaşan yolda araçlar ilerlemekte zorlandı. Sürücülerden Fatih Yücel, "Mayıs ayının 14'ünde tekrardan kış geri geldi. Arabamız patinaj yaptı, çıkamadık" dedi.

Meteorolojik verilere göre Erzurum'daki en düşük sıcaklıklar şöyle oldu:
Aziziye 2°C, Aşkale 4°C, Horasan 7,2°C, Hınıs 4,6°C, İspir 6,4°C, Karayazı 3,7°C, Karaçoban 4,2°C, Köprüköy 4,6°C, Oltu 5,7°C, Olur 4,7°C, Pazaryolu 4,5°C, Tekman 3°C, Tortum 0,3°C, Uzundere 5,4°C, Yakutiye 0,2°C, Çat 0,3°C, Şenkaya 2,4°C.

📍 Artvin
Artvin’in Ardanuç ilçesine bağlı Geçitli köyü, 1700 rakımda mayıs ayında karla kaplandı. Yaklaşık 90 hanenin bulunduğu köyde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, meyve ağaçlarının çiçeklerini beyaz örtüyle kapladı. Ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Köy sakinleri, "Kış Artvin’i çok sevdi, gitmek bilmiyor" sözleriyle durumu esprili şekilde yorumladı.

📍 Bingöl
Bingöl’ün Karlıova ilçesinde kar yağışı etkili oldu. Yaklaşık 20 santimetreyi bulan kar nedeniyle birçok araç yolda kaldı. Türkiye’nin kış aylarında en çok kar alan ilçelerinden biri olan Karlıova’da, kar esareti mayıs ortasında da devam etti. Bingöl-Erzurum karayolunda ulaşım aksarken, Karayolları ekipleri temizlik çalışması yaptı. Yetkililer, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

📍 Ardahan
Ardahan merkeze bağlı Çataldere köyü, sabah saatlerinde aniden bastıran karla beyaza büründü. Özellikle Posof ilçesindeki 2550 rakımlı Ilgar Dağı geçidinde ulaşımda aksamalar yaşandı. Mayısta yağan kar, bölge halkını şaşırttı.

📍 Bayburt
Bayburt şehir merkezinde yağmur görülürken, Kop Dağı Geçidi’nde kar yağışı etkili oldu. Asfalt yol ve çevresindeki araziler karla kaplandı. İlkbaharda yağan kar, sürücülere zor anlar yaşattı.

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