Sahte alkol kabusu büyüyor: Ankara'da can kaybı 109'a çıktı
Ankara'da sahte alkol nedeniyle yaşanan can kaybı korkutucu boyutlara ulaştı. 109 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili sürdürülen soruşturmada, 44 kişi tutuklandı. Başsavcılık, 169 ayrı dosya üzerinden çok sayıda iddianame hazırlamaya hazırlanıyor.
Ankara’da sahte alkol nedeniyle yaşanan zehirlenmelerde bilanço ağırlaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 109’a yükseldi. Sahte içkiden etkilenen 29 kişi ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor.
44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Ekonomim'e göre, soruşturma kapsamında şimdiye dek 44 şüpheli tutuklandı, 56 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlamalarıyla başlatılan dosyalarda Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamındaki dosya sayısının 169 olduğu açıklandı. Başsavcılık, her bir şüpheli ve olayla ilgili iddianameleri ayrı ayrı düzenlemeye hazırlanıyor. Bu durum, soruşturmanın kapsamının ne kadar geniş olduğunu da ortaya koyuyor.