Sahte alkol kabusu büyüyor: Ankara'da can kaybı 109'a çıktı

Ankara’da sahte alkol nedeniyle yaşanan zehirlenmelerde bilanço ağırlaştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında bugün itibarıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 109’a yükseldi. Sahte içkiden etkilenen 29 kişi ise halen yoğun bakımda tedavi görüyor.

44 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekonomim'e göre, soruşturma kapsamında şimdiye dek 44 şüpheli tutuklandı, 56 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı ve Polatlı başsavcılıklarınca “kaçakçılık” ve “olası kastla ölüme sebebiyet verme” suçlamalarıyla başlatılan dosyalarda Adli Tıp Kurumu’nun toksikoloji raporları da incelemeye alındı.

Soruşturma kapsamındaki dosya sayısının 169 olduğu açıklandı. Başsavcılık, her bir şüpheli ve olayla ilgili iddianameleri ayrı ayrı düzenlemeye hazırlanıyor. Bu durum, soruşturmanın kapsamının ne kadar geniş olduğunu da ortaya koyuyor.