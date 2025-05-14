Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: 10 bin TL cezası var!

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan ve bu hafta TBMM Başkanlığı'na sunulması beklenen yasa teklifiyle, Karayolları Trafik Kanunu’nda önemli değişiklikler yapılacak.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: 10 bin TL cezası var!
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Teklifte, trafik kurallarını ihlal eden sürücülere uygulanan idari para cezaları ciddi oranda artırılıyor.

Hazırlanan teklife göre;

Ölümlü veya yaralamalı trafik kazalarında zorunluluk dışında olay yerinden ayrılan sürücülere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilecek. Ayrıca bu kişilerin sürücü belgeleri 2 yıl süreyle iptal edilecek.
Aynı kapsamda, olay yerinden izinsiz ayrılanlara uygulanan idari para cezası 46 bin TL’ye çıkarılacak.
Seyir halindeyken telefon kullanan sürücülere uygulanan para cezası ilk ihlalde 5 bin TL, ikinci ihlalde 10 bin TL olacak.

Bu kuralı 1 yıl içinde 3 veya daha fazla kez ihlal edenlere her seferinde 20 bin TL ceza kesilecek ve ehliyetleri 30 gün süreyle geri alınacak.

Ehliyetsiz araç kullananlara 40 bin TL, ehliyeti geçici olarak geri alınmışken araç kullananlara 20 bin TL, sürücü belgesi iptal edildiği halde araç kullananlara ise 200 bin TL ceza verilecek.

Ayrıca aşırı hız, kırmızı ışık ihlali, hatalı şerit değişikliği ve dönüş kurallarına uymama gibi trafik ihlallerine verilen para cezaları da artırılacak.

Taksi ve yük taşıyan araçlar için taksimetre ve takograf kullanımıyla ilgili yeni düzenlemeler de teklifte yer alıyor.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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