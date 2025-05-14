Batı Akdeniz’den 149 ülkeye ihracat! Domates yine lider

Antalya, Isparta ve Burdur'u kapsayan Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 2024 yılına hızlı bir başlangıç yaptı. Geçtiğimiz yıla göre çok daha erken bir tarihte 1 milyar dolarlık ihracat barajını aşan birlik, bölge ihracatında önemli bir başarıya imza attı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Batı Akdeniz’den 149 ülkeye ihracat! Domates yine lider
Yayınlanma:

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yürüttükleri yurt dışı ticaret heyetleri ve UR-GE projelerinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“9 Mayıs itibarıyla ilk kez rekor denecek bir sürede 1 milyar doları geçmiş durumdayız. Son 4 aylık verileri değerlendirdiğimizde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 8’in üzerinde bir artış sağladık. Yaklaşık 1.734 firmayla 149 ülkeye ihracat yaptık. 375 ürün grubunda, 3 binden fazla ürünle pazardayız.”

İhracatta sektörel olarak yaş meyve ve sebze ilk sırada yer aldı. Ürün bazında ise domates en fazla ihraç edilen kalem oldu. Çavuşoğlu, detaylara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Domates ihracatta başı çekiyor. Onu biber takip ediyor. Üçüncü sırada ise ağaç ve orman ürünleri var. Sektörel bazda da yaş sebze-meyve lider durumda. Ardından maden ve ağaç-orman ürünleri geliyor. Bunun yanında 25 farklı sektörde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz.”
İhracat haritası değişiyor: Ukrayna ilk sırada
BAİB Başkanı Çavuşoğlu, bu yıl en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşandığını belirtti:

“24 ülkede 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 79 ülkede ise 1 milyon dolar sınırını aştık. Bu yıl ilk kez Ukrayna listenin zirvesine çıktı. Yıllardır ilk sırada olan Almanya ise ikinci sıraya geriledi. Almanya’yı Rusya ve Çin takip ediyor.”

TÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeriTÜİK açıkladı: İşte Türkiye’nin en uzun ve en kısa yaşam süresine sahip illeriYurt
Tehlike çanları çalıyor! O şehirde göç başladıTehlike çanları çalıyor! O şehirde göç başladıYurt

Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

ihracat domates
Günün Manşetleri
Yaş çayda açıklanan fiyat tepki topladı
Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem
PKK’nın fesih kararı sonrası Erdoğan’dan çağrı
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor
Zorunlu eğitim değişecek mi?
Ev kadınlarına emeklilik geliyor
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Rusya’dan Türkiye’ye diplomatik hamle
Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı
Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Şok markette büyük kampanya Şok markette büyük kampanya