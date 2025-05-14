Batı Akdeniz’den 149 ülkeye ihracat! Domates yine lider

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, yürüttükleri yurt dışı ticaret heyetleri ve UR-GE projelerinin sonuçlarını almaya başladıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“9 Mayıs itibarıyla ilk kez rekor denecek bir sürede 1 milyar doları geçmiş durumdayız. Son 4 aylık verileri değerlendirdiğimizde Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Yüzde 8’in üzerinde bir artış sağladık. Yaklaşık 1.734 firmayla 149 ülkeye ihracat yaptık. 375 ürün grubunda, 3 binden fazla ürünle pazardayız.”

İhracatta sektörel olarak yaş meyve ve sebze ilk sırada yer aldı. Ürün bazında ise domates en fazla ihraç edilen kalem oldu. Çavuşoğlu, detaylara ilişkin şu bilgileri verdi:

“Domates ihracatta başı çekiyor. Onu biber takip ediyor. Üçüncü sırada ise ağaç ve orman ürünleri var. Sektörel bazda da yaş sebze-meyve lider durumda. Ardından maden ve ağaç-orman ürünleri geliyor. Bunun yanında 25 farklı sektörde de aktif olarak faaliyet gösteriyoruz.”

İhracat haritası değişiyor: Ukrayna ilk sırada

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, bu yıl en çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında dikkat çeken değişiklikler yaşandığını belirtti:

“24 ülkede 10 milyon doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. 79 ülkede ise 1 milyon dolar sınırını aştık. Bu yıl ilk kez Ukrayna listenin zirvesine çıktı. Yıllardır ilk sırada olan Almanya ise ikinci sıraya geriledi. Almanya’yı Rusya ve Çin takip ediyor.”