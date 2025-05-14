Tehlike çanları çalıyor! O şehirde göç başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre şehirde sıcaklıklar 35 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcaklar, vatandaşları serin bölgelere gitmeye zorlarken, kent merkezindeki yoğunluk da gözle görülür şekilde azaldı.

Gazete İpekyol’dan Mustafa Ekinci’nin haberine göre; haftanın ilk günlerinden itibaren sıcaklıkların etkisini artırdığı şehirde vatandaşlar, özellikle hafta sonları sabah saatlerinden itibaren daha serin bölgelere akın etmeye başladı. Gölgelik alanlar, yüksek rakımlı köyler ve yakın ilçeler, Şanlıurfalıların en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

Kent sokaklarının büyük oranda boşalması dikkat çekerken, yaz sıcaklarının artarak devam edeceği beklentisiyle bu göçün önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, her yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle mevsimlik göç veriyor. Uzmanlar ise sıcak havalarda dışarı çıkmamak, bol sıvı tüketmek ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamak konusunda uyarıyor.