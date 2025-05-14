Tehlike çanları çalıyor! O şehirde göç başladı

Şanlıurfa’da yaz mevsimi henüz başlamadan etkisini gösteren yüksek sıcaklıklar, kentte adeta göç hareketliliğine neden oldu.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Tehlike çanları çalıyor! O şehirde göç başladı
Yayınlanma: Güncellenme:

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün (MGM) 5 günlük hava tahmin raporuna göre şehirde sıcaklıklar 35 dereceye ulaştı. Kavurucu sıcaklar, vatandaşları serin bölgelere gitmeye zorlarken, kent merkezindeki yoğunluk da gözle görülür şekilde azaldı.

Gazete İpekyol’dan Mustafa Ekinci’nin haberine göre; haftanın ilk günlerinden itibaren sıcaklıkların etkisini artırdığı şehirde vatandaşlar, özellikle hafta sonları sabah saatlerinden itibaren daha serin bölgelere akın etmeye başladı. Gölgelik alanlar, yüksek rakımlı köyler ve yakın ilçeler, Şanlıurfalıların en çok tercih ettiği noktalar arasında yer aldı.

Kent sokaklarının büyük oranda boşalması dikkat çekerken, yaz sıcaklarının artarak devam edeceği beklentisiyle bu göçün önümüzdeki haftalarda daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 2,5 milyonluk nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehirlerinden biri olan Şanlıurfa, her yıl haziran, temmuz ve ağustos aylarında yaşanan aşırı sıcaklar nedeniyle mevsimlik göç veriyor. Uzmanlar ise sıcak havalarda dışarı çıkmamak, bol sıvı tüketmek ve güneş ışınlarına doğrudan maruz kalmamak konusunda uyarıyor.

PKK’nın fesih kararı sonrası Erdoğan’dan çağrı: “Suriye ve Avrupa kolları da silah bırakmalı”PKK’nın fesih kararı sonrası Erdoğan’dan çağrı: “Suriye ve Avrupa kolları da silah bırakmalı”Gündem
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: 10 bin TL cezası var!Tüm sürücüleri ilgilendiriyor: 10 bin TL cezası var!Yurt
şanlıurfa sıcaklık
Günün Manşetleri
Yaş çayda açıklanan fiyat tepki topladı
Muğla'da 6 büyüklüğünde deprem
PKK’nın fesih kararı sonrası Erdoğan’dan çağrı
Tüm sürücüleri ilgilendiriyor
Zorunlu eğitim değişecek mi?
Ev kadınlarına emeklilik geliyor
Türkiye genelinde şafak operasyonu!
56 ilde gök gürültülü sağanak bekleniyor!
Rusya’dan Türkiye’ye diplomatik hamle
Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti
Çok Okunanlar
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı Altın almak için doğru zaman mı? İslam Memiş’ten dikkat çeken uyarı
Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma! Ankara'nın altında saklı bir şehir: Savaş döneminden kalma!
Ege'de deprem alarmı Ege'de deprem alarmı
Şok markette büyük kampanya Şok markette büyük kampanya