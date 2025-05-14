PKK’nın fesih kararı sonrası Erdoğan’dan çağrı: “Suriye ve Avrupa kolları da silah bırakmalı”

Konuşmasına 14 Mayıs 1950 seçimlerini anarak başlayan Erdoğan, “Milletimiz 'Yeter, söz milletindir' diyerek Adnan Menderes ve arkadaşlarını iktidara taşıdı. Bu tarih, demokrasimizin dönüm noktasıdır. Tüm demokrasi kahramanlarını rahmetle yad ediyorum” dedi.

Erdoğan, pazartesi günü yaşanan gelişmenin, terörle mücadelede yeni bir dönemin kapısını araladığını söyledi:

“Bölücü örgütün kendini fesih ve silah bırakma kararıyla Türkiye olarak çok kritik bir aşamaya geldik. Bu, 86 milyonun arasına örülen terör duvarının kalıcı olarak kaldırılmasını sağlayacak bir dönüm noktasıdır. Türkiye, meselelerini kendi vatandaşlarının iradesiyle çözebileceğini tüm dünyaya göstermiştir.”

Terörün hem can kaybına hem de ekonomik zararlara yol açtığını belirten Erdoğan, “Bizimle aynı seviyedeki ülkeler kalkınırken, biz terörün döşediği mayınları temizlemekle yıllar kaybettik” ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin bu sürecin yönetilmesinde hayati katkı sağladığını da vurguladı.

"PKK’nın aldığı karar hayati öneme sahip"

PKK’nın fesih kararını, “ortak gelecek mutabakatına uygun” olarak niteleyen Erdoğan, örgütün Suriye ve Avrupa kollarına da aynı adımı atmaları yönünde çağrıda bulundu. Türkiye’nin terörle değil; teknoloji, kültür ve demokratik gelişimle anılması gerektiğini vurguladı:

“Bu başarı 86 milyonun tamamına aittir. Bu süreçte MHP Lideri Sayın Bahçeli’ye, yapıcı duruş sergileyen DEM Parti yetkililerine, Sayın Özel’e ve diğer siyasi liderlere teşekkür ediyorum.”

Erdoğan, sürecin devamında uygulanacak adımların MİT tarafından titizlikle takip edileceğini belirtti.

"Yeni bir dönem bizi bekliyor"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin barış ve kalkınma ekseninde yeni bir döneme girdiğini belirtti:

“Yatırımcılara, ülkemizin ekonomik potansiyeli yüksek bölgelerine davette bulunuyorum. Madenlerimizden kültür ve turizme kadar birçok alanda yeni bir kalkınma sürecine giriyoruz. Bu tarihi fırsatı küçük hesaplarla heba etmeyeceğiz.”

“Trump, Şara ve Selman ile görüştüm”

Dış politikada Türkiye’nin barış diplomasisinin merkezlerinden biri haline geldiğini söyleyen Erdoğan, sabah saatlerinde ABD eski Başkanı Donald Trump, Ahmet Şara ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman’la telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı:

“Suriye’ye yönelik yaptırımları kaldıracağını açıklayan Trump’a teşekkür ediyorum. Gazze’de yaşanan trajedinin sona ermesi için çabalarımızı sürdürüyoruz. Dostum Trump’ın desteğine güveniyorum.”

İBB’ye yönelik soruşturmalar ve belediyeler için yeni yapı çağrısı

Erdoğan, İstanbul’da yürütülen soruşturmalara da değindi:

“İstanbul’da ortaya çıkan tablo, organize suç vasfını aşarak ülke güvenliğini tehdit eder hale gelmiştir. Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı suç organizasyonlarından biriyle karşı karşıyayız.”

Belediyelerin mali yapılarının denetimi için yeni bir statüye ihtiyaç duyulduğunu belirten Erdoğan, yerel yönetim reformu çağrısı yaptı. Terör örgütünün feshinin ardından kayyum uygulamalarının da istisnai hale geleceğini dile getirdi.