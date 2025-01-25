Kamu işçisinin toplu sözleşme dönemi başladı! 700 bin işçinin alacağı zam belirlenecek

Yaklaşık 700 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme dönemi başladı. Hazırlıklar sürerken yetkili sendikalardan olan HAK-İŞ Konfederasyonu hedeflerini enflasyon artı refah payı olarak açıkladı. Genel Başkan Mahmut Arslan TÜRK-İŞ’le ortak yürütme oluşturacaklarını söyledi.

Ekrem Demir Ekrem Demir
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Kamu işçisinin alacağı zam oranını belirleyecek olan Toplu Sözleşme süreci başladı. Yetkili sendikalardan biri olan HAK-İŞ yaklaşık 700 bin işçi için hedeflerini enflasyon artı refah payı olarak açıkladı.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan süreci yürütmek üzere koordinasyon kurul oluşturduklarını belirterek TÜRK-İŞ’le ortak yürütme belirleyeceklerini vurguladı. Mahmut Arslan, "Hazırlıklarımızı bütün ihtimalleri dikkate alarak sürdürüyoruz. Kayıplarımızı da hesap ederek çalışanlarımızın taleplerini karşılayacak şekilde enflasyon artı refah payı için çalışacağız." dedi.

Mahmut Arslan, Kamu işçisinin 2025-2026 döneminde alacağı zammı belirlerken hükümetin ne düşündüğüne bakmayacaklarını anlattı.

Mahmut Arslan, kamu imkânlarının işçinin taleplerini karşılamaya elverişli olduğunu söyledi.

Uzlaşmak için çaba harcayacaklarını belirten Arslan olumsuz gelişmeye karşı da politikaları hakkında konuştu.

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