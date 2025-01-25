İzmir'de elektrik faciası davasında yeni gelişme

İzmir'deki 2 kişinin hayatını kaybettiği elektrik faciasında ara karar açıklandı. Mahkeme 11 sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

12 Temmuz 2024'te su birikintisine basan Özge Ceren Deniz ve ona yardım etmeye çalışan İnanç Öktemay hayatını kaybetmişti. Aileler bir an önce sorumluların cezalandırılmasını istiyor. Sanıklar bir kez daha hakim karşısındaydı.

İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmasında, tutuklular, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada, Büyükşehir Belediyesinde zabıta olarak görev yapan tanık A.Ç'ye söz verildi. Olay günü bölgede görevli olduğunu anlattı. "GDZ Elektrik'i aradım ama ulaşamadım. Polise bilgi verdim. Ambulans çağırdım." dedi.

Savcı, sanıklar hakkında tutukluluk ve adli kontrolün devamı yönünde mütalaa sundu. Celsede Özge Ceren Deniz'in babası Ahmet Abi söz aldı. Her iki kurumda ölüme sebebiyet verenlerin ceza almasını istedi.

Bilirkişi raporu yetişmedi. Mahkeme heyeti, savunmaların ardından ara kararını açıkladı. Eksiklerin giderilmesi istendi. Tutuklu sanıkların mevcut halinin devamına hükmedildi. 3 tutuksuzun ev hapsi şeklindeki adli kontrolü ise yurt dışına çıkış yasağı olarak değiştirildi. Duruşma 24 Mart Pazartesi gününe ertelendi.