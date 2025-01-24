Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı! 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı

Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Park halindeki tıra çarpan kamyon ile yolcu otobüsünün karıştığı trafik kazasında 3 kişi hayatını kaybetti, 33 kişi yaralandı. Feci kazayla ilgili Konya Valiliğinden de açıklama geldi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı! 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı
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Konya'da feci bir trafik kazası meydana geldi. Kazanın yaşandığı adres Afyonkarahisar-Konya kara yolu Ilgın ilçesi girişi oldu.

Edinilen bilgiye göre, Ali Osman K. yönetimindeki 42 APA 376 plakalı kamyon, yol kenarına park edilen 42 BAG 845 plakalı tıra çarptı. Bu sırada Mehmet Bozkuş'un kullandığı Özkaymak firmasına ait 42 TC 903 plakalı yolcu otobüsü de kamyona arkadan çarptı.

Çevredekilerin kazayı yetkililere bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, jandarma, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Konya'da yolcu otobüsü kamyona çarptı! 3 kişi öldü, 33 kişi yaralandı - Resim : 1

Kazada, sürücü Mehmet Bozkuş (47) ile otobüsteki Aliye Günay (56) ve eskrim sporcusu Derin Rüyam Kamiloğlu (16) yaşamını yitirdi.

Yaralanan 33 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralılar arasında biri antrenör 5 eskrim sporcusunun da olduğu öğrenildi.

Konya Valiliğinden kazayla ilgili yapılan açıklamada, "3 kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin yaralandığı kaza sonrası bölgeye ivedilikle 112 Acil Sağlık, itfaiye, AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edilmiştir. Yaralı vatandaşlarımız çeşitli hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kazayla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Bu elim kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz." denildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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