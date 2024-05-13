Karadenizli çay üreticisi tepkili



Hükümetin kemer sıkma politikası, çay üreticilerini de vurdu. 17 lira olarak belirlenen yaş çay alım fiyatı, sessiz sedasız sosyal medyadan duyuruldu.



Karadenizli çay üreticileri, açıklanan fiyat karşı çıktı… Rizeli bir üretici bir çuval çayı, Ak Parti’nin Rize İl Başkanlığı önüne dökerek çay alım fiyatını protesto etti.



Karadeniz'de 204 bin çay üreticisi, 79 milyon hektar toprağı işliyor. Açıklanan fiyat, maliyetini karşılamıyor.

Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, Ulusal Kanal yayınında kalem kalem maliyetleri sıraladı; hükümetin açıkladığı fiyatı “facia” olarak niteledi.



Üreticiler, yaş çayda 2 liralık destek ödemesinin de yeterli olmadığını belirtiyor.

Yaş çay alım fiyatlarının revize edilmesini isteyen üreticiler, aksi halde bölgede tarımın sürdürülemeyeceği uyarısı yapıyor.



Rize Ziraat Odası Başkanı Bünyamin Arslan, yaş çay alım fiyatının bu yıl ki açıklanma biçimine de tepki gösterdi.

Bundan önceki yıllarda ya başbakan ya cumhurbaşkanı ya tarım bakanı bir toplantı yaparak açıklardı. Bu yıl bir cuma akşamı sosyal medyadan sessiz sedasız açıklandı. Üreticilerimiz bunu da kabul etmiyor.