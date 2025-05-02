Karşılıksız çek patladı: Bir ayda yüzde 120 artış
Karşılıksız çeklerde alarm zilleri çalıyor. Takasbank verilerine göre, Nisan ayında karşılıksız çek adedi bir önceki aya göre yüzde 119,9 artarak 22 bin 566’ya yükseldi. Bu artışla birlikte, karşılıksız çek sayısı son dört ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
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Mart ayında 10 bin 261 olan karşılıksız çek adedi, Nisan’da ikiye katlandı. Böylece Aralık 2023’te görülen 24 bin 729 adetlik rekor seviyeye bir adım daha yaklaşıldı.
Karşılıksız çeklerin tutarı da dikkat çeken bir artış gösterdi. Mart ayında 7,79 milyar lira olan toplam karşılıksız çek tutarı, Nisan ayında yüzde 101 artarak 15,68 milyar liraya çıktı.
Sadece karşılıksız çekler değil, ibraz edilen tüm çek sayılarında da keskin bir artış yaşandı. Toplam ibraz edilen çek adedi, bir ayda 594 bin 846’dan 1 milyon 328 bin 308’e çıktı. Çeklerin toplam tutarı ise 373,4 milyar liradan 684,5 milyar liraya yükseldi.
Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi