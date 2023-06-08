Katılımevim'in halka arz sonuçları

Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş'nin halka arz sonuçları açıklandı.

Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan açıklamada, şunlar aktarıldı:

- Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş paylarının halka arzı 6 – 7 Haziran 2023 tarihleri arasında sabit fiyatla talep toplama ve satış yöntemiyle Borsa İstanbul Birincil Piyasada gerçekleşmiştir. Katılımevim'in sermayesinin 150.000.000 TL’den 180.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılan 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay ve mevcut ortakların sahip olduğu 30.000.000 TL nominal değerli 30.000.000 adet pay olmak üzere toplam 60.000.000 TL nominal değerli 60.000.000 adet pay halka arz edilmiştir. Katılımevim paylarının mevcut halka arzında 1,00 TL nominal değerli payların halka arz fiyatı 13,43 TL olarak açıklanmış olup, belirlenen halka arz fiyatı ile halka arz büyüklüğü 805.800.000 TL olarak gerçekleşmiştir.