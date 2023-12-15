Kira Fiyatları Düşüşte Değil Artışta

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Kira fiyatları gerilemeye başladı." dedi fakat bu durum gerçeği yansıtmıyor. Ulusal Kanal’a konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kira fiyatlarının düşmediğini, aksine yükselmeye devam ettiğini söyledi.

Editör: Özgür Doğu Saymaz
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Hazine Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kiraların gerilediğini açıkladı. Fakat sektör temsilcilerinin açıklamaları bunun tam tersini gösteriyor.

Ulusal Kanal’a konuşan İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, fiyatlarda artışın devam ettiğini belirtti.

Kısa süreli kiralama düzenlemesiyle konut arzında artış olduğunu söyleyen Bakan Şimşek “Özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı” dedi.

İzmir Emlak Komisyoncuları Odası Başkanı Mesut Güleroğlu, kiraya talebin hala arttığını söyledi ve İzmir'deki güncel kira fiyatlarını paylaştı.

Konutlarda arz talep dengesizliğine değinen Güleroğlu, kiraların düşmesi için konut üretimi şart dedi.

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