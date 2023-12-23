İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kent genelinde konut fiyatlarındaki artışa ilişkin 2020-2023 yıllarına dair rapor yayımladı! Raporu görenler gözlerine inanamadı. 3 yılda İstanbul'daki o ilçelerde kiralar adeta roket gibi fırladığı görüldü! Uzmanlar ilçelerde artan kiraların kiracıların belini büktüğünün altını çizdi.

Kiracılar Yandı! İstanbul Yaşanmaz Şehir Oldu! İşte Kiraları Dudak Uçuklatan İlçeler

Rapora göre; İstanbul’da son bir yılda konut fiyatları yüzde 84,14, kiralar yüzde 75,56 arttı. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84,14 oranında, kiralar yüzde 75,56 arttı. Son 3 yılda kiraların en çok arttığı ilçeler arasında yüzde 961 artışla Üsküdar ilk sırada yer aldı. Akıllara insanlar nerede barınacak sorusunu getirdi? Kiralar alıp başını gitti!

İPA, 3 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 317 İstanbul sakini ile yapılan araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 84,7’si binalarında kentsel dönüşümün gerekli. Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 93,4’ü 30 yıl ve üzeri binalarda yaşıyor.

Üsküdar Yüzde 961

Kağıthane Yüzde 954

Beykoz Yüzde 889

Başakşehir Yüzde 879

Küçükçekmece Yüzde 861

Eyüpsultan Yüzde 804