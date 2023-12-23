Kiracılar Yandı! İstanbul Yaşanmaz Şehir Oldu! İşte Kiraları Dudak Uçuklatan İlçeler
Enflasyon zamlar derken kiralar aldı başını gitti! İstanbul'daki en pahalı kiralara sahip ilçeler açıklandı. Pes artık dedirten kira yükselişleri. İşte İstanbul'da kiraları en yüksek o ilçeler
İstanbul Planlama Ajansı (İPA), kent genelinde konut fiyatlarındaki artışa ilişkin 2020-2023 yıllarına dair rapor yayımladı! Raporu görenler gözlerine inanamadı. 3 yılda İstanbul'daki o ilçelerde kiralar adeta roket gibi fırladığı görüldü! Uzmanlar ilçelerde artan kiraların kiracıların belini büktüğünün altını çizdi.
Kiracılar Yandı! İstanbul Yaşanmaz Şehir Oldu! İşte Kiraları Dudak Uçuklatan İlçeler
Rapora göre; İstanbul’da son bir yılda konut fiyatları yüzde 84,14, kiralar yüzde 75,56 arttı. Kasım 2023 verilerine göre İstanbul’da son bir yıl içerisinde konut fiyatları yüzde 84,14 oranında, kiralar yüzde 75,56 arttı. Son 3 yılda kiraların en çok arttığı ilçeler arasında yüzde 961 artışla Üsküdar ilk sırada yer aldı. Akıllara insanlar nerede barınacak sorusunu getirdi? Kiralar alıp başını gitti!
İPA, 3 Ağustos – 1 Eylül 2023 tarihleri arasında 317 İstanbul sakini ile yapılan araştırmaya göre; katılımcıların yüzde 84,7’si binalarında kentsel dönüşümün gerekli. Kentsel dönüşümün gerekli olduğunu düşünen katılımcıların yüzde 93,4’ü 30 yıl ve üzeri binalarda yaşıyor.
Üsküdar Yüzde 961
Kağıthane Yüzde 954
Beykoz Yüzde 889
Başakşehir Yüzde 879
Küçükçekmece Yüzde 861
Eyüpsultan Yüzde 804