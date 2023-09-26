Kiralar 5 Yılda Yüzde 900 Arttı!
Kiralar 5 yılda yüzde 900 arttı. Yüzde 25'lik sınıra rağmen kiracılar ev sahiplerinin yüksek artış taleplerini kabul etmek zorunda kalıyor. Hane gelirinin yarısı kiraya gidiyor.
Vatandaşın en önemli sorunlarının başında kiradaki fahiş yükseliş var. Yüzde 25'lik sınırlamaya karşın ev sahipleri enflasyonu gerekçe göstererek kiracılarından daha yüksek oranlarda artış yapmalarını istiyor.
Kiralar 5 Yılda Yüzde 900 Arttı!
Kiralar 5 yılda yüzde 900 arttığı tespit edilirken hane gelirinin yarısı kiraya gidiyor. Hemen her gün bir ev sahibi-kiracı adli vakası basına yansıyor. Türkiye genelinde 2018 Ağustos’tan bugüne geçen beş yılda konut kiralarında gözlenen nominal artış ise ortalama yüzde 891.67 seviyesinde kaydedildi.