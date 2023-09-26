Vatandaşın en önemli sorunlarının başında kiradaki fahiş yükseliş var. Yüzde 25'lik sınırlamaya karşın ev sahipleri enflasyonu gerekçe göstererek kiracılarından daha yüksek oranlarda artış yapmalarını istiyor.

Kiralar 5 Yılda Yüzde 900 Arttı!

Kiralar 5 yılda yüzde 900 arttığı tespit edilirken hane gelirinin yarısı kiraya gidiyor. Hemen her gün bir ev sahibi-kiracı adli vakası basına yansıyor. Türkiye genelinde 2018 Ağustos’tan bugüne geçen beş yılda konut kiralarında gözlenen nominal artış ise ortalama yüzde 891.67 seviyesinde kaydedildi.