Kırmızı et fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar
Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı rakamlara göre karkas et fiyatlarına zam geldi. İşte Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı yeni listeye göre et fiyatları...
Hayvan yetiştiricileri kasaplar ve üreticiler içinde önem arz eden karkas et fiyatları Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından paylaşıldı. Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyretmektedir.
BÖLGELERE GÖRE KARKAS ET FİYATLARI
Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı yeni listeye göre et fiyatları;
Ege Bölgesi
Dana Karkas Et: 316,67 TL
Kuzu Karkas Et: 331,67 TL
Marmara Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,17 TL
Kuzu Karkas Et: 388,92 TL
Akdeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 320,75 TL
Kuzu Karkas Et: 350,51 TL
İç Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 321,91 TL
Kuzu Karkas Et: 372,65 TL
Doğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 326,00 TL
Kuzu Karkas Et: 357,04 TL
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Dana Karkas Et: 313,75 TL
Kuzu Karkas Et: 353,80 TL
Karadeniz Bölgesi
Dana Karkas Et: 337,50 TL
Kuzu Karkas Et: 398,40 TL
Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)
Dana Karkas Et: 323,25 TL
Kuzu Karkas Et: 364,86 TL