Kırmızı et fiyatlarına zam: İşte yeni fiyatlar

Hayvan yetiştiricileri kasaplar ve üreticiler içinde önem arz eden karkas et fiyatları Ulusal Et Konseyi (UKON) tarafından paylaşıldı. Türkiye'de karkas et fiyatları, bölgelere göre değişiklik göstermektedir. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar genellikle daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyretmektedir.

BÖLGELERE GÖRE KARKAS ET FİYATLARI

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı yeni listeye göre et fiyatları;

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 350,51 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)

Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL