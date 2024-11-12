Konut almak için uygun zaman mı? Uzmanlar yanıtladı

Uzmanlar, "Şu anda konut fiyatları reel olarak düşüş gösteriyor, bu da yatırımcılar için bir fırsat" şeklinde görüş bildirdi.

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Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği (GYODER) Başkanı Neşecan Çekici, sektörü ve Türkiye’deki konut talebinin her zaman yüksek olduğunu vurgulayarak, sektörün yıl sonu hedeflerine dair şunları söyledi: "Yıl sonunda satışların, geçen yılki 1 milyon 226 bin adedi geçeceğini ve daha da artacağını öngörüyoruz. Geçen yıl deprem etkisi vardı, ancak bu yıl satışların daha iyi olmasını bekliyoruz" dedi.

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Çekici, devamında şunları söyledi: "Projelerin satışlarının artması için faiz oranlarının düşmesi gerekiyor. Sadece günü kurtaran müdahaleler değil, uzun vadeli bir konut politikası ve gayrimenkul ekosisteminin oluşturulması için kamu, STK'lar ve akademi ile ortak bir akılla masaya oturmalıyız. Bu tür iniş-çıkışlar sektörümüzü zor durumda bırakıyor. Sadece günlük satışların artması değil, sürdürülebilir satışlar bizi mutlu eder."

'Yatırımcılar için fırsatlar'

Helmann Holding Yönetim Kurulu Başkanı Selman Özgün, yılın ilk 9 ayında konut satışlarının, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 artarak 947 bin 236'ya yükseldiğini ve talebin yüksek olduğunu belirtti. Özgün, sektörün ciddi şekilde ivme kazandığını vurguladı ve "Fiyatların artacağını düşünen ve şimdiye kadar beklemede olan yatırımcılar, konut alımına başladı. Bu beklentiyle yıl sonunda toplam satış adedinin 1,3 milyon seviyesine ulaşacağını öngörüyoruz. Şu an konut fiyatları reel olarak düşüş gösteriyor, bu da yatırımcılar için büyük bir fırsat" dedi.